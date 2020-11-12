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Tunceli’de kırmızı listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silahlarda ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, kırmızı listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğinin ele geçirildiğini bildirdi.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında 10 Kasım 2020 tarihinde Tunceli-Merkez İlçemiz Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, hava destekli operasyonda; 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Tunceli’de kırmızı listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silahlarda ele geçirildi

Tunceli Valiliği, kırmızı listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 2 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğinin ele geçirildiğini bildirdi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında 10 Kasım 2020 tarihinde Tunceli-Merkez İlçemiz Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, hava destekli operasyonda; 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; Terör Arananlar Kırmızı Listede bulunan (10.000.000 TL’ye kadar ödülle), PKK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 tüfeği şarjörü, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el telsizi, 10 çift mekap ayakkabı, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli’de kırmızı listedeki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silahlarda ele geçirildi

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