Tüp bebek başarısızlığının nedeni sperm kaynaklı olabilir

BAŞARISIZ TÜP BEBEK DENEMELERİNDE NE YAPILMALI? Dr. Sanisoğlu, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının nedenleri üzerinde durdu ve yapılması gerekenleri aktardı. BAŞARISIZ TÜP BEBEK DENEMESİ MORALİNİZİ BOZMASIN Bebek sahibi olmak isteyen ve bu uygulamayla ümitlenip beklenti içerisine giren çiftler için başarısız sonuçlanan her tüp bebek denemesi oldukça üzücü bir durumdur. Bu uygulamaya hazırlanmak hem başlı başına maddi bir olay hem de manevi açıdan zorlukları beraberinde getirir. Yalnız yaşanan bu başarısızlıklarda hemen ümitsizliğe kapılmamak gerekir.

Önemli olan zamanı iyi kullanıp değerlendirebilmektir. TEKRARLAYAN TÜP BEBEK BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ Hamileliğin oluşmasını sağlayan mekanizmalar tek bir parametre ile açıklanamayacak kadar komplikedir. Çiftler geniş bir bakış açısıyla incelenmeli ve yeni bir denemeye başlamadan önce başarıya ulaşamama sebepleri detaylı şekilde araştırılmalıdır. EMBRIO KAYNAKLI NEDENLER -Embriyonun genetik yapısının sorunlu olması

-Yumurta gelişimi esnasında uygulanan ilaç protokollerinin uygun olmaması,

-Embriyonun geliştiği kültür ortamlarının yetersiz olması,

UTERUS (RAHİM) KAYNAKLI NEDENLER -Rahim zarını (Endometrium) etkileyen nedenler

-Rahimde embriyonun tutunmasını engelleyen polip, myom vb oluşumlar

-Geçirilmiş enfeksiyonlar ya da küretaj kaynaklı yapışıklıklar,

-Endometriosis hastalığı (çikolata kistleri),

Tüplerde sıvı birikmesi (Önceden geçirilmiş enfeksiyon ya da operasyona bağlı) ERKEK KAYNAKLI NEDENLER Spermde şiddetli yapısal sorunlar, DNA sarmalında kırıklar vb.

Kromozomal sorunlar

Genetik geçiş gösteren hastalıklar BAŞARISIZ TÜP BEBEKTE YAPILMASI GEREKENLER Bu duruma yol açabilecek çok çeşitli sebepler olduğu için, çift geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmalı ve o şekilde araştırılmalıdır. İlk olarak anne ve baba adayının hamilelik oluşumuna engel teşkil edebilecek genetik ya da sistemik hastalıklarının olup olmadığı araştırılmalıdır.

Kromozom analizleri, genetik pıhtılaşma faktörleri, immunolojik araştırmaları yapılmalıdır. ÇİFTİN DETAYLI DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİSİ Birçok tekrarlayan IVF başarısızlığı vakası değerlendirildiğinde detaylı, sistemik analizlerinde eksiklerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle çiftlerin her yönden iyi analizi şart. Özellikle hormonal ve immün olarak değerlendirilmeleri çok önemli. Tiroid sorunları, prolaktin yüksekliği, immün sistem ile ilgili tanı konulamamış sinsi seyreden romatolojik ve tüm diğer sistemler ile ilgili sorunlar çözümlendiğinde tedaviden iyi yanıt alınabilmektedir. Bunun yanı sıra sistemik koagülasyon defektleri tedavi başarısı ve aynı zamanda komplikasyonlar açısından gözden kaçırılmamalıdır. Dolaylı ya da direkt olarak embriyo implantasyonunda önemli rol oynamaktadır.