Tüp bebek başarısızlığının nedeni sperm kaynaklı olabilir

Bebek sahibi olmak isteyen ve bu uygulamayla ümitlenip beklenti içerisine giren çiftler için başarısız sonuçlanan her tüp bebek denemesi oldukça üzücü bir durumdur. Bu uygulamaya hazırlanmak hem başlı başına maddi bir olay hem de manevi açıdan zorlukları beraberinde getirir. Yalnız yaşanan bu başarısızlıklarda hemen ümitsizliğe kapılmamak gerekir. Önemli olan zamanı iyi kullanıp değerlendirebilmektir.

Birçok tekrarlayan IVF başarısızlığı vakası değerlendirildiğinde detaylı, sistemik analizlerinde eksiklerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle çiftlerin her yönden iyi analizi şart. Özellikle hormonal ve immün olarak değerlendirilmeleri çok önemli. Tiroid sorunları, prolaktin yüksekliği, immün sistem ile ilgili tanı konulamamış sinsi seyreden romatolojik ve tüm diğer sistemler ile ilgili sorunlar çözümlendiğinde tedaviden iyi yanıt alınabilmektedir. Bunun yanı sıra sistemik koagülasyon defektleri tedavi başarısı ve aynı zamanda komplikasyonlar açısından gözden kaçırılmamalıdır. Dolaylı ya da direkt olarak embriyo implantasyonunda önemli rol oynamaktadır.

UYGUN TEDAVİ DÖNEMİNİN SAPTANMASI

Tüp bebek tedavilerinde başarıya giden yolda altın anahtar; iyi sayı ve kalitede yumurtanın elde edilmesidir. Her kadın her ay tedavide aynı performansı sağlamaz. Yani belli bir dönemde iyi sayı ve kalitede yumurta aldığınız aynı kişi uygun olmayan yanıtının düşük olduğu başka bir ayda az sayıda ve düşük kalitede yumurta üretebilir. Bu dönemleri öngörmek için vakanın hikayesinin iyi değerlendirilmesi, iyi analiz edilmesi, detaylı muayene edilmesi ve bazı özel testler ile durumunun netleştirilmesi gerekir. Ayrıca her vaka aynı protokol ve hormon iğnelerine aynı cevap vermez. Kişiye özel olarak doz ve tedavi detaylarının yeniden farklı şekilde organize edilmesi gerekir.

VAKAYA ÖZEL HAZIRLIK VE DESTEK ÖNEMLİ

Birçok hastalık grubunda ki sıklıkla infertilite ile birlikte rastladığımız polikistik over sendromu, endometriozis gibi durumda yine vakaya özel hazırlık ve destek ön tedaviler başarıyı fevkalade etkiler. Ayrıca over rezervi düşük yani tedavi cevabı düşük olan vakalarda bazı özel hormonal, bitkisel ya da yine vakanın alt yapısına göre farklı destekler sonuçta büyük etkiler yaratır ve başarının elde edilmesini sağlar.

RİSK FAKTÖRLERİ ÜZERİNDE DURULMALI

Erkek infertilitesinde de kişiye özel olmak şartı ile gereken vakalarda ön hormon destekler, sperm sorunu ve altta yatan risk faktörlerine göre özel dozlarda antioksidan ve vitamin destekleri sperm kalitesi, dölleme yeteneği ve spermin genetik hasarı üzerinde etkilidir.

