Tüp bebek başarısızlığının nedeni sperm kaynaklı olabilir

BAŞARISIZ TÜP BEBEK DENEMELERİNDE NE YAPILMALI?
Dr. Sanisoğlu, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının nedenleri üzerinde durdu ve yapılması gerekenleri aktardı.
BAŞARISIZ TÜP BEBEK DENEMESİ MORALİNİZİ BOZMASIN
Bebek sahibi olmak isteyen ve bu uygulamayla ümitlenip beklenti içerisine giren çiftler için başarısız sonuçlanan her tüp bebek denemesi oldukça üzücü bir durumdur. Bu uygulamaya hazırlanmak hem başlı başına maddi bir olay hem de manevi açıdan zorlukları beraberinde getirir. Yalnız yaşanan bu başarısızlıklarda hemen ümitsizliğe kapılmamak gerekir.
Önemli olan zamanı iyi kullanıp değerlendirebilmektir.
TEKRARLAYAN TÜP BEBEK BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ
Hamileliğin oluşmasını sağlayan mekanizmalar tek bir parametre ile açıklanamayacak kadar komplikedir. Çiftler geniş bir bakış açısıyla incelenmeli ve yeni bir denemeye başlamadan önce başarıya ulaşamama sebepleri detaylı şekilde araştırılmalıdır.
EMBRIO KAYNAKLI NEDENLER
-Embriyonun genetik yapısının sorunlu olması
-Yumurta gelişimi esnasında uygulanan ilaç protokollerinin uygun olmaması,
-Embriyonun geliştiği kültür ortamlarının yetersiz olması,
UTERUS (RAHİM) KAYNAKLI NEDENLER
-Rahim zarını (Endometrium) etkileyen nedenler
-Rahimde embriyonun tutunmasını engelleyen polip, myom vb oluşumlar
-Geçirilmiş enfeksiyonlar ya da küretaj kaynaklı yapışıklıklar,
-Endometriosis hastalığı (çikolata kistleri),
Tüplerde sıvı birikmesi (Önceden geçirilmiş enfeksiyon ya da operasyona bağlı)
ERKEK KAYNAKLI NEDENLER
Spermde şiddetli yapısal sorunlar, DNA sarmalında kırıklar vb.
Kromozomal sorunlar
Genetik geçiş gösteren hastalıklar
BAŞARISIZ TÜP BEBEKTE YAPILMASI GEREKENLER
Bu duruma yol açabilecek çok çeşitli sebepler olduğu için, çift geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmalı ve o şekilde araştırılmalıdır.
İlk olarak anne ve baba adayının hamilelik oluşumuna engel teşkil edebilecek genetik ya da sistemik hastalıklarının olup olmadığı araştırılmalıdır.
Kromozom analizleri, genetik pıhtılaşma faktörleri, immunolojik araştırmaları yapılmalıdır.
ÇİFTİN DETAYLI DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİSİ
Birçok tekrarlayan IVF başarısızlığı vakası değerlendirildiğinde detaylı, sistemik analizlerinde eksiklerle karşılaşıyoruz. Bu nedenle çiftlerin her yönden iyi analizi şart. Özellikle hormonal ve immün olarak değerlendirilmeleri çok önemli. Tiroid sorunları, prolaktin yüksekliği, immün sistem ile ilgili tanı konulamamış sinsi seyreden romatolojik ve tüm diğer sistemler ile ilgili sorunlar çözümlendiğinde tedaviden iyi yanıt alınabilmektedir. Bunun yanı sıra sistemik koagülasyon defektleri tedavi başarısı ve aynı zamanda komplikasyonlar açısından gözden kaçırılmamalıdır. Dolaylı ya da direkt olarak embriyo implantasyonunda önemli rol oynamaktadır.
UYGUN TEDAVİ DÖNEMİNİN SAPTANMASI
Tüp bebek tedavilerinde başarıya giden yolda altın anahtar; iyi sayı ve kalitede yumurtanın elde edilmesidir. Her kadın her ay tedavide aynı performansı sağlamaz. Yani belli bir dönemde iyi sayı ve kalitede yumurta aldığınız aynı kişi uygun olmayan yanıtının düşük olduğu başka bir ayda az sayıda ve düşük kalitede yumurta üretebilir. Bu dönemleri öngörmek için vakanın hikayesinin iyi değerlendirilmesi, iyi analiz edilmesi, detaylı muayene edilmesi ve bazı özel testler ile durumunun netleştirilmesi gerekir. Ayrıca her vaka aynı protokol ve hormon iğnelerine aynı cevap vermez. Kişiye özel olarak doz ve tedavi detaylarının yeniden farklı şekilde organize edilmesi gerekir.
VAKAYA ÖZEL HAZIRLIK VE DESTEK ÖNEMLİ
Birçok hastalık grubunda ki sıklıkla infertilite ile birlikte rastladığımız polikistik over sendromu, endometriozis gibi durumda yine vakaya özel hazırlık ve destek ön tedaviler başarıyı fevkalade etkiler. Ayrıca over rezervi düşük yani tedavi cevabı düşük olan vakalarda bazı özel hormonal, bitkisel ya da yine vakanın alt yapısına göre farklı destekler sonuçta büyük etkiler yaratır ve başarının elde edilmesini sağlar.
RİSK FAKTÖRLERİ ÜZERİNDE DURULMALI
Erkek infertilitesinde de kişiye özel olmak şartı ile gereken vakalarda ön hormon destekler, sperm sorunu ve altta yatan risk faktörlerine göre özel dozlarda antioksidan ve vitamin destekleri sperm kalitesi, dölleme yeteneği ve spermin genetik hasarı üzerinde etkilidir.
Medical Park Karadeniz Hastanesi
tahsin.sanisoglu@medicalpark.com
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