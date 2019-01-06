Tüp bebek tedavisinde başarıyı azaltan etkenler nelerdir?

Günümüzde en çok tercih edilen kısırlık tedavilerinin başında Tüp bebek tedavisinin olduğunu belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Çekmez, tedavi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Düzenli adet gören kadınların her ay tek bir yumurta oluşturur. Tüp bebek tedavisinde kullandığımız hormon ilaçları ile bu sayıyı artırarak daha fazla sayıda yumurta elde etmek amaçlanır. Verdiğimiz ilaçların kullanımı sırasında yumurtalardaki gelişmeyi takip etmek ve gerekli durumlarda doz ayarlamalarını yapmak üzere ultrason ve kan tahlillerinin yapılması gereklidir. Yeterli büyüklüğe gelen yumurtalar yine bir hormon iğnesi yardımıyla olgunlaştırılır ve 36 saat sonra anestezi altında tüp bebek uzmanı tarafından aspirasyon yöntemiyle toplanır. Toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında erkekten alınan taze spermlerle döllenir. Döllenen yumurtaların embriyo gelişimleri embriyolog tarafından takip edilir.

Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarının hastanın klinik özelliğine göre değişkenlik gösterebilir. Başarıyı etkileyen önemli faktörlerden birincisi hasta yaşıdır. 30 yaşın altındaki hastalar için bu oran yüzde 60’a çıkarken, 35 yaş civarında yüzde 40’a, 40’lı yaşlarda ise yüzde 15’e düşüyor. Ancak bu oranlar tedaviyi yalnızca bir kez deneyenler için geçerlidir. Toplam oranlara bakıldığında ise tedaviyi 4 kez yaptıranlarda başarı oranı yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. İlk siklusta yüzde 50 olan başarı oranı, bir yılda yapılan 4 siklus sonrasında yüzde 90’a çıkmaktadır.

OVER REZERVİ AZALDIKÇA TÜP BEBEK BAŞARI ŞANSI AZALIR

Tüp bebek başarı şansını etkileyen bir diğer kriter over rezerve oluyor. Over rezervi azaldıkça başarı şansı ve canlı doğum oranı giderek azalmaktadır. Bu nedenle 35 yaşın üzerinde evli olmayan, evli olup gebelik planını ertelemiş olan ya da ailesinde erken yaşta menopoz öyküsü olan kadınlara tüp bebek uzmanına başvurarak anne olma şanslarını kaybetmemeleri için yumurtalık rezervlerini kontrol ettirmelerini öneriyoruz. Böylelikle rezervi düşük olan evli bayanlar vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlayarak, evli olmayan kadınlar da yumurtalarını dondurarak ilerde gebe kalarak anne olabileceklerdir. Günümüzün hastalığı sigara bağımlılığı da başarıyı azaltan bir faktördür. Sigara kullanımı oosit kalite ve sayısını azalttığı gibi benzer şekilde sperm sayı ve kalitesini de azaltmakta dolayısıyla elde edilecek embriyoların sayı ve kalitesi düşmektedir. Sigara içicisi olan kadın ve erkek durumunda tedavi başarısı düşecek ve canlı doğum oranları azalacaktır.