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Turgut Altınok'tan 'kentsel dönüşüm' vurgusu: Fay hattında bir kırılma olursa Ankara'da yıkım ve ölüm çok olur

23.01.2024 16:40 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok başkent için kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Altınok, "Şereflikoçhisar'dan geçen fay hattında bir kırılma olursa, Ankara'da çok yıkım ve ölüm olur" diyerek deprem riskine dikkat çekti.

Turgut Altınok'tan 'kentsel dönüşüm' vurgusu: Fay hattında bir kırılma olursa Ankara'da yıkım ve ölüm çok olur

Keçiören Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'ndeki Giresun Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, halkla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Altınok, basın mensupları ile burada bulunanlar halka tatlısı ve Ankara simidi ikram etti. Ziyaretlerinin ardından bir çay bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, CHP Etimesgut İlçe Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun, 'Mansur başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Vallahi biz yürürken kimse titremiyor, sevgi var. Biz titretenlerden değil; sevenlerden, kucaklayanlardanız. Biz titretmeye değil; gönüller almaya, gönüller yapmaya geliyoruz. Biz kibir adası değil; bir gönül adasıyız" dedi.

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"ANKAPARK'I AÇACAĞIZ"

Altınok, 20 Mart 2019'da 'Wonderland Eurasia' adıyla ziyarete açılan ve 2020'de ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle kapatılan atıl durumdaki Ankapark'la ilgili planlarının sorulmasını üzerine de "Maalesef orada çürüyen milli bir servet var. Orayı tabii ki geliştireceğiz ama bir taraftan da hızlı bir şekilde tamirini, tadilatını, onarımını yaparak, Ankapark'ı hizmet açacağız" diye konuştu.

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Altınok, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de "Ankara'da deprem yok diye rehavete kapılmayalım. 6 Şubat depreminin merkezi Kahramanmaraş'tı ama nereyi yıktı? Hatay'ı yıktı. Depremde ölenlerimizin yarısı ve yıkımın büyük bir bölümü de Hatay'daydı. Şereflikoçhisar'dan geçen bir fay vardır. Onun yönü Ankara'ya doğru. Burada 6.5-7.5 şiddetinde Allah korusun deprem olursa Ankara'da çok yer yıkılır. Ankara'mızın birçok noktasında acilen bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Şereflikoçhisar'dan geçen fay hattında bir kırılma olursa, Ankara'da çok yıkım ve ölüm olur. Bir de bu binalar eskidi, her tarafları dökülüyor. Ankara'mızın birçok eskiyen dokusunda kentsel dönüşüm planlarımız olacak. Bunları acil Ankara'da yapmak lazım" dedi. 

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"BU ŞEHİRDE 7 KİŞİ NİYE ÖLDÜ?"

Ankara'da sağanakla yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin çözüm önerileri de sorulan Altınok, şu cevabı verdi:

"Ankara'da 2,5 yıl önce metrekareye yağan 31 ile 37 kilogram yağmurda 7 kişi hayatını kaybetti. Bütün dünyanın dolarlarını ve altınlarını verseniz; bir canı geri getiremezsiniz. Bu şehirde 7 kişi niye öldü? Tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalinden öldü. Ankara'nın altyapısı tamam ama bu ızgara ve mazgalların temizlenmesi lazım. Yağmur kanallarının yer altındaki kilometresinin çoğaltılması ve uzatılması lazım. Şimdi Japonya'da metrekareye 250 kilogram yağmur yağıyor. Bize 100 kilogram yağmur yağsa Ankara yıkılır. Sonra kimse 'doğal afet oldu' diyerek mazeretlerin arkasına saklanmasın. Saatte 31 ve 37 kilogram yağan yağmur, doğal afet değildir" dedi. Altınok daha sonra Ulus esnafını ziyaret edip, yerel seçim için desteklerini istedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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turgut altinok
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