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  4. Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

01.11.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi’nin son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahat severlerin, sanat tutkunların gözdesi haline geldiğini belirterek, “Ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlanıyor. Bu yıl turistik Doğu Ekspres seferleri 11 aralıkta, bilet satışları ise 1 kasımda (bugün) başlayacak” dedi.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, yerli yabancı, her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkânı sunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara’dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak” dedi.

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Kars’ın Ani Harabelerinden Çıldır Gölü’ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklerine Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşmak, gezinin en keyifli zamanını oluşturuyor. Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da arttırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars’ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan’ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor.

YILBAŞI VE SÖMESTR DÖNEMLERİ İÇİN EK SEFERLER KONDU

Ayrıca bu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestr dönemleri için Ankara’dan 31.12.2023, 20.01.2024, 27.01.2024 tarihlerinde ve Kars’tan 02.01.2024, 22.01.2024, 29.01.2024 tarihlerinde ek seferler yapılacak. Buna göre, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren seferi gerçekleştirilecek.

GEZİ AMAÇLI DURUŞLAR YAPILACAK…

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmakta olup her bir yataklı vagon 10 kompartıman(oda), her bir odada ise 2 adet yatak bulunmakta. Bireysel yolcular için 2 vagon satış yapılacak olup bireysel yolcular için bilet satışları 1 kasımda (bugün) başlayacak.

ODA FİYATLARI…

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup; düşük dönem oda ücreti 6 bin lira normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.

KALKIŞ SAATLERİ…

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde Erzincan’da 164 dakika, Erzurum’da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği’de 180’er dakika, Sivas’ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019 yılından bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi ulaştırma ve altyapı bakanı

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