"Turizm Buluşmaları" Antalya’da devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Akbank Turizm Buluşmaları’nın ikincisi 26 Nisan’da Antalya’da “Turizmde Dijital Dönüşüm” temasıyla başlıyor.

Akbank açıklamasına göre, Akbank Turizm Buluşmaları 2019-2020 sezonunda turizm yatırımcıları, girişimciler ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Türkiye genelinde birçok farklı turizm bölgesinde gerçekleştirilecek. İlki Bodrum’da yapılan toplantının ikincisi Antalya Ramada Plaza by Wyndham’da 26 Nisan Cuma günü saat 12.00’de başlayacak ve toplantılara Marmaris ve Manavgat’ta devam edilecek. Gün boyu sürecek olan ve turizm ile ilgilenen herkesin davetli olduğu etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Katılım için www.turizmbulusmalari.com adresinden online kayıt oluşturulabilecek.

TÜROFED Yönetim Kuruyu Başkanı Osman Ayık, ATSO Başkanı Davut Çetin ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlik Vodafone Esnaf ve Kobi Pazarlama Kıdemli Müdürü Ece Gençmehmetoğlu’nın “Dijital Skor Ölçümü” sunumuyla devam edecek.