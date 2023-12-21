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  4. Türk astronotun uzaya gidiş tarihi ertelendi! Bakan Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu

Türk astronotun uzaya gidiş tarihi ertelendi! Bakan Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu

21.12.2023 20:24 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihinin 17 Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu

Türk astronotun uzaya gidiş tarihi ertelendi! Bakan Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kacır, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı 'Ax3 Misyonu', olumsuz hava koşulları ve 'SpaceX' planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendi. Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

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İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi daha önce 9 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı.

(DHA)

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