Türk bilim adamları, kudret narının kemik kırığı tedavisinde kullanılabileceğini ispatladı

Kudret narı uygulanan kemiklerin biomedikal anlamda tam not aldığını belirten İzmir Bakırçay Üniversitesi Biomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök de “Bu çalışmada görev almak gurur verici. Klinik testlerin yanında biomedikal testler de önemli. ‘Kudret Narı’ ekstrası uygulanmış sıçan kaval kemiğinin (tibia) uygulanmayanlara göre biomekanik olarak daha dayanıklı olduklarını gördük” diye konuştu.

TÜRK BİLİM İNSANLARI LİTERATÜRDE

Kudret Narı’nın kemik kırıklarını iyileştirmede onarıcı ve yapıcı etkisi olduğunu ispatlayan çalışmayı gerçekleştiren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal, KSBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, KSBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sabit Numan Kuyubaşı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Biomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü Uz. Dr. Burhan Öztürk, KSBÜ Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Değer, Op. Dr. Alaaddin Oktar Üzümcügil, DPÜ Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Hasan Basri Karayel’den oluşan ekip literatürde yerini alacak. Ekip, uluslararası yayın yapan ‘Journal of Mechanics in Medicine and Biology’ dergisinde makale yayımlayarak çalışmayı bilim dünyasına anlatacak. (DHA)