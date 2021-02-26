Türk bilim adamları, kudret narının kemik kırığı tedavisinde kullanılabileceğini ispatladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal, hayvan deneylerinin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, “Kudret narı bildiğimiz nara benzer. Yılda bir kere yetişen bitkinin, kırık kaynamasına olan etkisini hem histopatolojik hem biomekanik olarak ispatladık” dedi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü akademisyenleri, 5 yıldır yaptıkları bilimsel çalışmanın sonunda kudret narının kemik kırıklarının iyileşme sürecini hızlandırdığını ortaya çıkardı. Ortopedinin yanı sıra patoloji ve biomedikal doktorlarının da yer aldığı bilimsel çalışmada, hayvan deneyleri aşamasını tamamlayan ekip, kudret narı özütünün insan kemiklerinin iyileştirilmesinde kullanılması için gün sayıyor.

"SIRA İNSANLARDA UYGULAMAYA GELDİ"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal, “Kudret narı bildiğimiz nara benzer. Yaklaşık 15-20 santim uzunluğunda, yılda bir kere yetişir. Yaptığımız sıçan çalışmasıyla bu bitkinin, kırık kaynamasına olan etkisini hem histopatolojik hem biomekanik olarak ispatladık. Kırık kaynamasında öncü bir çalışma olarak değer taşıyor. Bu çalışmayla, dünyada bir ilki başardık ve bu konudaki tek çalışma olarak literatüre de girdik. Çalışmamızı uluslararası tanınan iyi bir dergide yayınlanması için de kabul aldık. Hem üniversitemiz adına hem de bu çalışmaya Kütahya’da imza attığımız için mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki aşama bu çalışmayı insanlarda yapabilmek olacak. İnsanlarda da kırık kemiklerde, kaynamanın olduğunu görebileceğimiz çalışmalara başlayacağız. Kırık tedavisi yapacağımız hastalar için de önemli bir değer katacaktır. Araştırmaya devam edeceğiz” dedi.