HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk bilim insanları 2 yeni deniz canlısı keşfetti! Uluslararası bilim dergisinde yayımlandı

Türk bilim insanları 2 yeni deniz canlısı keşfetti! Uluslararası bilim dergisinde yayımlandı

04.11.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanlarınca Marmara Denizi ve Karadeniz’de yapılan çalışmalar sonucu, bugüne kadar keşfedilmemiş 2 yeni deniz canlısı türü dünya literatürüne kazandırıldı. Yapılan keşif uluslararası bir bilim dergisinde yayımlanarak duyuruldu.

Türk bilim insanları 2 yeni deniz canlısı keşfetti! Uluslararası bilim dergisinde yayımlandı

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun ve öğrencisi Dr. Sevgi Kuş ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar tarafından, ülkemizin Karadeniz ve Marmara Denizi kıyılarında dağılım gösteren Nephtyidae (Annelida) familyası üyeleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda saptanan 6 poliket türünden iki tanesi bilim dünyası için ilk kez adlandırılıp tanımlandı. Türlerden birisi tip lokalitesi olan "Sinop" şehrine atfen Nephtys sinopensis, diğeri ise Türkiye’ye atfen inermonephtys turcica olarak isimlendirildi.

"2 YENİ TÜR TANIMLADIK"

Çalışmayla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun, "Bizim bu yaptığımız çalışma poliket türlerinin taksonomisiyle ilgiliydi. Çalışma, doktora öğrencim Sevgi Kuş'un tez çalışması kapsamında toplanan örneklerden gerçekleşti. Bilim dünyası için 2 yeni tür tanımladık. Bunlardan bir tanesi nephtys sinopensis, diğeri inermonephtys turcica olarak tarafımızca adlandırıldı" dedi.

Homo bodoensis adlı yeni bir insan türü keşfedildiHomo bodoensis adlı yeni bir insan türü keşfedildi

AW457998_01

DENİZLERDE YAŞAYAN OMURGASIZ CANLILAR

Poliket türlerinin genel özelliklerinden söz Doç. Dr. Kurt Coşkun, "Poliketler denizlerde yaşayan, tatlı sularda da temsilcileri olan ama yoğun olarak denizlerde dağılım gösteren deniz tabanında yaşayan omurgasız canlılar. Bunlar deniz tabanında en sığ bölgelerden, derin deniz çukurlarına kadar olan bölgelerde dağılım gösteriyorlar. Çok çeşitli bir yaşam döngüsüne, yaşam stratejisine sahipler. O kadar çok türe sahip olmaları poliketleri bizim de değişik alanlarda değerlendirmemizi sağlıyor. Bunlara örnek verecek olursak kirlilik izleme çalışmalarında poliketleri indikatör türü olarak kullanıyoruz. Onun dışında poliketler yine akua kültürde canlı yem olarak kullanılıyor. Olta balıkçılığında balık yemi olarak kullanılan türleri de var” diye konuştu.

300 İSTASYONDAN GELEN ÖRNEKLER İNCELENDİ

Geniş kapsamlı bir işe imza attıklarını belirten Dr. Sevgi Kuş ise, “Bu aslında benim doktora tezimin küçük bir parçası. Benim doktora tezim Karadeniz, Marmara, Ege ve Levant denizinin bütün kıyılarından 300 istasyonu içeren oldukça kapsamlı bir çalışma oldu. Bu materyalleri de Marmara’da TÜBİTAK 1001 çalışması, diğer denizlerde de yapılan TÜBİTAK çalışmaları ve en büyük kısmını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme’ projeleri kapsamında alınan materyallerden elde ettik. Bu vesileyle de ilgili kurumlara çok teşekkür ediyorum. Küçük bir parçasını sadece Marmara ve Karadeniz’i içeren bir çalışma yaptık. Burada tanımladığımız birçok farklı tür de vardı ancak bunlar daha önce bilinen türler. Bunların içinde Marmara için yeni bir kayıt vardı. Nephtys sinopensis ve inermonephtys turcica ise bilim dünyası için yeni tanımlandı” şeklinde konuştu.

Vikingler, Amerika'yı Kolomb'dan 471 yıl önce keşfetmişVikingler, Amerika'yı Kolomb'dan 471 yıl önce keşfetmiş

SİNOP VE TÜRK'ÜN ADINI DUYURDU

Yapılan keşiflerin Türkiye’nin biyoçeşitliliğine katkı sağladığını belirten Dr. Kuş, “Nephtys sinopensis tip lokalitesi Karadeniz olduğu için ismini Sinop’tan alıyor. Birazda burada yaşadığım, eğitimimi burada aldığım için böyle bir isim vermek istedik. Diğer inermonephtys turcica ise Marmara, Ege denizi ve levant denizine dağılımı olan bir tür. Onun ismi de Türk isminden geliyor. Yeni bir tür bulmak bizim çalışmalarımızda olukça değerli bir şey. Bunlardan biri olmak beni de çok mutlu etti. Çalışmalara yine devam edeceğiz. Türkiye’nin biyoçeşitliliğine oldukça katkı yapacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışma ve keşifler hazırlanan makale ile hayvan taksonomisi alanındaki saygın uluslararası dergilerden Zootaxa'da yayımlandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarifKlasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
3 araç sis nedeniyle birbirine girdi: 1 ölü, 9 yaralı3 araç sis nedeniyle birbirine girdi: 1 ölü, 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Erdoğan imzalamıştı! 10 Kasım'da yürürlüğe girecek

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.