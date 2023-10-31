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Türk gazeteciye İsrail askerlerinden canlı yayında şok tehdit! Tüfeklerindeki lazerle hedef aldılar…

31.10.2023 09:13 | Son Güncelleme:
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İsrail’de görev yapan Türk gazeteci canlı yayında şoke eden bir olay yaşadı. İddiaya göre İsrail askerleri tüfeklerindeki lazerle gazeteci Mücahit Topçu’yu hedef aldı. Topçu canlı yayına yansıyan görüntülerle ilgili “İsrail askerlerinin tüfeklerindeki lazer. İkisi yüzümde biri göğsümde. Öldürmekle tehdit ediyorlar!” dedi.

Türk gazeteciye İsrail askerlerinden canlı yayında şok tehdit! Tüfeklerindeki lazerle hedef aldılar…

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken bölgede görev yapan gazeteciler de zor günler geçirmeye devam ediyor. Haber Global’in Kudüs’ten gerçekleştirdiği canlı yayında şoke eden bir görüntü ekranlara yansıdı. Bölgede görev yapan gazeteci Mücahit Topçu’nun yayına bağlandığı sıralarda yüzünde ‘lazer’ yansımalarının görünmesi dikkat çekti.

Yayına yansıyan görüntü ile ilgili daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Topçu ise “Yüzümde lazer var. İsrail askerlerinin tüfeklerindeki lazer. İkisi yüzümde biri göğsümde. Öldürmekle tehdit ediyorlar!” ifadelerini kullandı.

Mücahit Topçu skandal olayla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sebep yok! Gerekçe yok! Peki niye? Çünkü korkuyorlar, suçlular, en çok kendileri biliyor bu suçlarını! Ve korkuyorlar! Ama korkunun ecele faydası yok!”

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İsrail Gazze Lazer tüfek

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