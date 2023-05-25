'Türk halkı böyle bir zulüm görmedi' Ümit Özdağ'dan canlı yayında dikkat çeken çıkış 'Ucuz iş gücüymüş! Canı cehenneme'

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna günler kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamıştı. Bu karardan sonra FOX TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özdağ, sığınmacılarla ilgili konuştu ve çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"TÜRK HALKI BÖYLE BİR ZULÜM GÖRMEDİ"

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türk halkının yüzde 90'u göçmenler için 'Artık yeter!' diyor. Türk halkı bu fırsatı doğru kullanmalıdır. Kendimize ülkemize çocuklarımıza yazık etmeyelim. Bu seçim göçmenler gitsin mi kalsın mı seçimidir. Sığınmacıları vatanlarına yollamak durumundayız. Türk halkı böyle bir zulüm görmedi! Harcadığımız para 150 milyar dolar!

"CANI CEHENNEME UCUZ İŞ GÜCÜNÜN"

Bu insanlar yoruldu! Ucuz iş gücüymüş! Canı cehenneme ucuz iç gücünün... Bu hakları Türk haklarına da verin. Türk halkı da bedava ilaç alsın. Türk halkına da 3. çocuktan sonra destek verin.

"HER İLDE MİLLETVEKİLİ ADAYI GİBİ DOLAŞTIM"

Seçimin ve seçim sürecinin yorgunluğu var. Bunu söylemesem sanırım doğru olmaz. Her ilde milletvekili adayı gibi dolaştım. Mahalle mahalle pazar pazar gezdim. Yorgunum ama gelecekten de umutluyum.

"BU SEÇİM ARTIK BİR REFERANDUM"

Pazar günü Türkiye'nin göçmenistan olmasını engelleyecek bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Bu seçim artık bir referandum, bu net.

Milletimizin yüzde 90'ı bizim gibi düşünüyor. Verdiğimiz bu sözü sayın Kılıçdaroğlu veriyor. 1 yıl içerisinde kaçak ve göçmenleri yollayacağız diyor."