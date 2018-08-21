Türk Kızılayından Kosova'da kurban bağışı

PRİZREN (AA) - Türk Kızılayı, Kurban Bayramı vesilesiyle bağışta bulunulan 200 adet büyükbaş hayvanı Kosova'da kesti.

Türk Kızılayınca bayramın ilk gününde Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de toplam 200 adet büyükbaş hayvan kesildi.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, burada yaptığı açıklamada, Kosova halkı ile birlikte dostça ve kardeşçe Kurban Bayramı'nı kutladıklarını ifade ederek, "Bugünün özelliklerinden biri de 15 Temmuz Derneğinden kardeşlerimizin bizlerle beraber olmalarıdır. Büyük bir aile olarak şu an Kosova’da görev yapıyoruz." diye konuştu.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, “Türkiye Cumhuriyeti'nden vekaleten kurbanlarını Kosova’ya veya diğer devletlere gönderen şahıslardan da Allah razı olsun.” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde babasını kaybeden şehit kızı Ravız Nur Demir, “Kızılay ile birlikte çalışıyor olmak, onlarla birlikte bu hayra vesile olmuş olmak, bu hayrı tatmak bize büyük bir şeref kattı." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayınca kesilen kurban etleri, Prizren'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

