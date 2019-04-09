Türk Konseyi'nden Tahran'daki EİT Sekreteryasına ziyaret

Amreyev de Türk Konseyi ve EİT işbirliğinin ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine olumlu etki edeceğine dikkati çekerek, yakın işbirliği sayesinde iki kurumun birbiriyle çakışan programlar ve projeler yürütmesinin önüne geçileceğini ve benzer alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğine katkıda bulunulacağını aktardı.

İki kuruluş arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve mutabakat zaptında öngörülen maddeleri hayata geçirmek için ziyaretin önemli olduğunu belirten Süleymanpur, bölgedeki politikaları birbirine uyumlu hale getirmenin önemine dikkati çekti.

Türk Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 günlük ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Amreyev ile Süleymanpur iki kurum arasında 2014 yılında imzalanan mutabakat zaptı ile tesis edilen işbirliğini ele aldı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Süleymanpur ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerin yanı sıra heyetler arasında yapılan toplantılarda da ticaret, yatırım, gümrük, ulaştırma, turizm, tarım, eğitim ve enerji konularının ele alındığı, tarafların yılda bir kez bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Öte yandan Amreyev'in ziyareti esnasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de bir araya gelerek, Türk Konseyi ve EİT arasındaki işbirliğine dair görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

