Türk pasaportuyla dalga geçen şüphelilere adli kontrol

Şüpheliler K.Ö. ve N.Y. TikTok isimli sosyal medya uygulamasında 25 Nisan'da 'Türk pasaportunun kullanıldığı yerler' başlığı adı altında paylaştıkları videoda pasaportu bardak altı, fırın eldiveni ve kitap ayracı gibi yerlerde kullandığı görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

''VATANINI MİLLETİNİ SEVEN İNSANLARIZ''

Burada savcılığa ifade veren şüpheli K.Ö.'nün "Bu paylaşımı korona döneminde yurtdışı seyahati yasak olduğu için mizah amaçlı paylaştık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk Bayrağı'nı aşağılama, küçümseme, değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu. Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk bayrağına hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür dileriz. Hemen bu paylaşımı kaldırdık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk bayrağına hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız. Suç işleme kastım yoktur" dediği öğrenildi.