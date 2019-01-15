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Türk sanatçılardan Viyana’da konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 02:08 | Son Güncelleme

Viyanalı sanatseverler, bağlama eşliğinde düzenlenen klasik müzik konserine ilgi gösterdi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da Türk Oda Orkestrasının bağlama virtüözü Ahmet Koç ile birlikte seslendirdiği eserler, davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliği ile Türk Oda Orkestrası, "Köprü ve Ötesi" adlı konserini Viyana’da gerçekleştirdi.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım’ın yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Orkestraya bağlama sanatçısı Ahmet Koç'un eşlik ettiği konserde Mozart, Dmitri Shostakovich, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif ve Chris Rea gibi sanatçıların eserleri sunuldu.

Konserde opera sanatçısı Hakan Aysev "Laçin, Belle" ve genç sanatçı Janet Şahin de "Bana seni gerek seni" adlı eserleri seslendirdi.

Sanatçı Ahmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köprü ve Ötesi" adlı projenin Türk kültürü ve bir Türk müzik aleti olan bağlamayı yabancı dinleyici ile buluşturmak amacıyla yola çıkılmış bir çalışma olduğunu anlattı.

Koç, Türk ve Batı müziğinin önemli eserlerinden oluşan karma bir repertuar ile yabancı dinleyiciye Yunus Emre, Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi önemli sanatçıların eserlerini dinleme imkanı sunduklarını ifade etti.

Avrupa konserlerine ilk olarak Paris ve Zürich’te başladıklarını aktaran Koç, daha sonra Roma’da sanatseverlerle buluştuklarını, Viyana’nın ardından Berlin’de verecekleri son konserle programın sona ereceğini dile getirdi.

Koç, projede, opera sanatçısı Hakan Aysev’in yanı sıra dünyaca tanınmış şef Betin Güneş ve dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenlerle birlikte çalıştıklarını dile getirerek, "Bağlamanın eşlik enstrümanından öte solist çalgı olduğunu gösterebilme amacını taşıyoruz." dedi.

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