"Türk sineması çok zor şartlar altında çok önemli filmler çekti"

TİRAN (AA) - SAİMİR ALİJA/FURKAN ABDULA - Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş, geçmişte Türk sinemasının çok zor şartlar altında çok önemli filmler çektiğini ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Arnavutluk'ta düzenlenen Türk Filmleri Haftası dolayısıyla bu ülkede bulunan Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sineması, tiyatrosu ve dizileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Oyunculuk hayatı boyunca çok farklı projelerde yer aldığını söyleyen Savaş, "Tiyatroda hem komedi hem dram, aynı zamanda sinemada da öyle, hem komedi hem dram oynadım. Bütün rolleri hemen hemen oynadım. Bütün karakterleri oynadım." ifadelerini kullandı.

Eski dönem ve son dönem filmleri arasında kıyas yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Savaş, "Kıyas yapmak çok zor çünkü eskiye baktığımız zaman Türk sineması çok zor şartlar altında çok önemli ve çok özel filmler çekti." diye konuştu.

Savaş, teknolojinin gelişmesiyle sinema sektöründeki çalışmaların rahatladığını ifade ederek "Genç yönetmenler, özellikle genç senaristler gerçekten çok özenli ve güzel filmler çekiyorlar artık." dedi.