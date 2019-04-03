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"Türk sineması çok zor şartlar altında çok önemli filmler çekti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş: - "Eskiye baktığımız zaman Türk sineması çok zor şartlar altında çok önemli ve çok özel filmler çekti" - "Şu anda tiyatrolar dolu. Bütün biletler satılıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Eskiden böyle değildi. Daha azdı tiyatro seyircisi ama son dönemde müthiş bir tiyatro seyircisi var"

TİRAN (AA) - SAİMİR ALİJA/FURKAN ABDULA - Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş, geçmişte Türk sinemasının çok zor şartlar altında çok önemli filmler çektiğini ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Arnavutluk'ta düzenlenen Türk Filmleri Haftası dolayısıyla bu ülkede bulunan Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sineması, tiyatrosu ve dizileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Oyunculuk hayatı boyunca çok farklı projelerde yer aldığını söyleyen Savaş, "Tiyatroda hem komedi hem dram, aynı zamanda sinemada da öyle, hem komedi hem dram oynadım. Bütün rolleri hemen hemen oynadım. Bütün karakterleri oynadım." ifadelerini kullandı.

Eski dönem ve son dönem filmleri arasında kıyas yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Savaş, "Kıyas yapmak çok zor çünkü eskiye baktığımız zaman Türk sineması çok zor şartlar altında çok önemli ve çok özel filmler çekti." diye konuştu.

Savaş, teknolojinin gelişmesiyle sinema sektöründeki çalışmaların rahatladığını ifade ederek "Genç yönetmenler, özellikle genç senaristler gerçekten çok özenli ve güzel filmler çekiyorlar artık." dedi.

Türk sinema ve dizi sektörleri arasındaki farklılıklara da değinen usta oyuncu, "Dizi çabucak tüketilen, oynayıp bittikten sonra kimsenin hatırlamadığı bir sektör ama sinema sektörü öyle değil. Sinema sektörü yıllarca gerek televizyonlarda gerek sinemalarda tekrar tekrar oynayan özel filmler onlar." ifadelerini kullandı.

- "Son dönemde müthiş bir tiyatro seyircisi var"

Sanat hayatı boyunca pek çok usta oyuncuyla çalıştığını söyleyen Savaş, "Hepsi benim ustamdı. Türk sinemasında bu işe emek vermiş, gerçekten bu işe gönül vermiş, canhıraş bir şekilde çalışan, mesleğini seven çok özel insanlar var. Onların hepsi bizler için hem hoca hem de çok değerliler." dedi.

Savaş, eskiye kıyasla bugün daha büyük bir tiyatro seyircisi olduğunu dile getirerek "Şu anda tiyatrolar dolu. Bütün biletler satılıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Eskiden böyle değildi. Daha azdı tiyatro seyircisi ama son dönemde müthiş bir tiyatro seyircisi var." diye konuştu.

Türk sinemasını gelecekte çok daha iyi bir yerde görmek istediğini vurgulayan Savaş, "Yurt dışındaki festivallerde ödüller alınıyor ama bunun daha da çoğalmasını istiyorum. Türk sinemasının dünya sinemasına da açılmasını istiyorum." diye konuştu.

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