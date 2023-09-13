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Türk vatandaşlarını isyan ettiriyordu! Avrupa Birliği'nden heyecan yaratan 'vize serbestisi' açıklaması

13.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerindeki en önemli gündem maddelerinden biri olan vize serbestisi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. AB yetkilisi Oliver Varhelyi'nin 2 günlük Ankara ziyaretinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP Genel Kurulunda 'Türkiye Raporu' görüşüldü. Varhelyi'nin Türkiye'ye 'vize kolaylığı' konusunda verdiği mesaj heyecan yarattı.

Türk vatandaşlarını isyan ettiriyordu! Avrupa Birliği'nden heyecan yaratan 'vize serbestisi' açıklaması

Avrupa'ya gitmek için Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarına ret cevapları gelmeye devam ediyor. Vatandaşları isyan ettiren sorunun çözümü için ise AB ile ilişkilerde yeni bir aşamaya geçilmesi söz konusu. AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, Türkiye ziyaretinin ardından Avrupa Parlamentosu'nda 2022 Türkiye Raporu değerlendirilirken gümrük birliği, vize kolaylığı gibi birçok konuda hızla ilerleme kaydedilebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE KİLİT ORTAK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda AB Komisyonu’nun hazırladığı 2022 Türkiye Raporu görüşüldü.

Oturumda bir konuşma yapan AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, "Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Türkiye, aday ülke olmaya, NATO müttefiki, yakın komşu ve Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinin istikrar ve güvenliği açısından kilit ortak olmaya devam ediyor." dedi.

AB'nin Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesini istediğine işaret eden Varhelyi, başta "dijital ve yeşil geçiş", ekonomi, enerji, göç ve mültecilere yardım olmak üzere ortak çıkarların bulunduğu çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir potansiyel olduğunu vurguladı.

"BU KONULARDA HIZLA İLERLEYEBİLİRİZ" DEYİP BİR BİR SIRALADI

Varhelyi, "İlişkilerin geleceği konusunda ortak bir anlayışa ihtiyacımız var. Başarılı olmak için her iki tarafın da çaba göstermesi gerekiyor. Gümrük Birliği, vize kolaylığı, enerji ve teknoloji, yatırımlar, gıda güvenliği hızla ilerleyebileceğimiz alanlardan bazıları." diye konuştu.

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"AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN AYRILMAZ PARÇASI"

AB Komisyonu üyesi Varhelyi, şöyle devam etti:

"Ancak ilişkilerin gelişebilmesi için Türkiye'de iç reformlara ve ikili ilişkilerimizde elverişli siyasi ortama ihtiyaç var. AB Komisyonu kaygılarını dile getirmeye ve siyasi farklılıkları ele almaya devam edecek."

Varheyli, Türkiye ile katılım müzakerelerinde uzun süredir ilerleme olmadığını anımsatarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları gibi konulardaki diyalogun, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

YENİ ANLAŞMALAR

Geçen yıl başlatılan Türkiye Yatırım Platformu'nun tam olarak faaliyete geçtiğini söyleyen Varhelyi, insani yardım projeleriyle de depremden korunma ve yeniden inşaya yönelik adımlar atıldığını belirtti.

Varhelyi, AB'nin Türkiye'nin mültecilere yıllardır yaptığı ev sahipliğinden memnuniyet duyduğunu aktararak, Birliğin bu konuda da destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Karadeniz Tahıl Girişimi'ne de değinen Varhelyi, "Türkiye'nin Ukrayna'ya ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırma yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varhelyi, "Özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanması konusunda da Türkiye'nin AB ile temasını sürdürmesi büyük önem taşıyor." dedi.

"KIBRIS SORUNU" MESAJI

Doğu Akdeniz'de istikrar ve güven ortamının tesisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Varhelyi, AB'nin 6 Şubat depremleri sonrası dönemde Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimde azalma olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Varhelyi, "Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması vazgeçilmezdir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi geçen hafta Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulunmuş, görüşmelerinin verimli geçtiğini duyurmuştu.

AB Komisyonu'nun 2022 Genişleme Paketi kapsamında yer alan "Türkiye Raporu"nun bugün kabul edilmesi bekleniyor.

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(AA)

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