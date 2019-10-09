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Türk ve Rus ressamlardan karma resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" faaliyetleri kapsamında hazırlanan "İstanbul-St. Petersburg, Suya Yansıyan Tarih" adlı sergi, 16 Ekim-7 Kasım arasında Kethüda Hamam Beşiktaş Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak

İSTANBUL (AA) - Türk ve Rus ressamların eserlerinden oluşan "İstanbul-St. Petersburg, Suya Yansıyan Tarih" isimli karma resim sergisi, 16 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

"2019 Türkiye - Rusya Kültür ve Turizm Yılı" faaliyetleri kapsamında hazırlanan sergi, 16 Ekim-7 Kasım arasında Kethüda Hamam Beşiktaş Kültür Merkezi'nde görülebilecek.

Sergide, Türk sanatçılar Mahir Güven, Kadir Ablak, Memduh Kuzay, Hikmet Barutçugil, Hakan Esmer, Taner Alakuş, Aygül Okutan ile Rus sanatçılar İldar Ahmetvaliev, Azat Galimov, Salavat Gilazetdinov, Aleksey Talaşçuk, Sergey Temerev, Oleg Şirinkin ve Oleg Yudin'in eserleri yer alacak.

Toplamda 100 eserin bulunacağı sergideki çalışmalar, her iki ülkenin de "Kültür ve Sanat Başkenti" olarak kabul gören İstanbul ve St. Petersburg şehirlerinin karakteristik mimarisini ve panoramik görünümlerini yansıtacak.

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosluğu ve Beşiktaş Belediyesinin iş birliği ile gerçekleşen projenin, iki ülke arasında kültür ve sanat ilişkilerini daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Projeyle Türk ve Rus sanatçıların eserlerinin tek bir çatı altında toplanması ve sergilenmesiyle sanatçılar arasında kültürel bir köprü kurulması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul - St. Petersburg resim sergi Suya Yansıyan Tarih

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