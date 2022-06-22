HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkçe mesaj taşıyan Voyager'ların vedası! NASA'dan üzücü haber geldi, kapatmaya başlatacak

Türkçe mesaj taşıyan Voyager'ların vedası! NASA'dan üzücü haber geldi, kapatmaya başlatacak

22.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın Güneş Sistemi'nin ucundaki Voyager 1 ve Voyager 2 uzay aracı için yolun sonu göründü. Beş yıllık kullanılacak şekilde tasarlanan ancak 44 yılı aşkın bir süredir uzayda dolaşan ikonik araçlar son aşamalara girmek üzere. NASA, Voyager araçlarının bazı sistemlerini kapatmaya başlamayı planlıyor. Bu planla uzay araçlarının kalan gücüyle yaklaşık 2030'a kadar kullanılması amaçlanıyor.

Türkçe mesaj taşıyan Voyager'ların vedası! NASA'dan üzücü haber geldi, kapatmaya başlatacak

Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçları, Dünya'nın seslerini, resimlerini ve mesajlarını içeren bir kayıt ile yıllardır uzayda dolaşıyor. Voyager 1 şu anda Dünya'dan 23.3 milyar km uzaklıktayken, Voyager 2 19.3 milyar km uzaklıkta bulunuyor. Bu , mühendislerin uzay aracına bir mesaj göndermesi ve bir yanıt alması iki gün sürdüğü anlamına geliyor. Ancak NASA'nın iki ikonik aracı artık yolun sonu gelmiş gibi görünüyor.

VOYAGER'DAKİ SİSTEMLERİ KAPATMAYA BAŞLAYACAK

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 1977'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan Voyager 1 ve Voyager 2 Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için beş yıl sürecek şekilde tasarlandı. Bununla birlikte, 44 yıldır uzayda seyahat ettikleri için bu süreyi oldukça aştılar. Ancak NASA şimdi, uzay araçlarının yolculuklarını yaklaşık 2030'a kadar uzatmak istiyor. Bunun için de araçların bazı sistemlerini kapatmaya başlamayı planlıyor.

Voyager

Voyager 1 uzay aracında NASA'yı şaşırtan gizemli sorun! Başka bir sistem mi engel oluyor?Voyager 1 uzay aracında NASA'yı şaşırtan gizemli sorun! Başka bir sistem mi engel oluyor?

Voyager görevleri başlamadan önce üzerinde çalışmaya başlayan gezegen bilimcisi Linda Spilker, Scientific American'a verdiği demeçte, "Her şey gerçekten yolunda giderse, belki görevlerini 2030'lara uzatabiliriz. Sadece enerjiye bağlı. Sınırlayıcı nokta bu." dedi.

VOYAGER 1 VE VOYAGER 2'DE TÜRKÇE MESAJ

Her Voyager aracı, dünya dışı bir uygarlık tarafından ele geçirilmesi durumunda Dünya'dan gelen ses ve görüntülerin altın plaktaki bir kaydını taşıyor. Kayıtlarda "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsun" şeklinde Türkçe mesaj da bulunuyor.

Voyager 1, Ağustos 2012'de yıldızlararası bölgeye geçti ve veri toplamaya devam ediyor. Hiçbir insan yapımı nesne, NASA'nın ikonik uzay aracından daha uzağa seyahat etmedi.

soluk mavi nokta

"SOLUK MAVİ NOKTA"

14 Şubat 1990'da Uranüs'ü geçen Voyager 1, gezegenimizi küçük bir nokta olarak fotoğrafladı. Dört yıl sonra ünlü gökbilimci Carl Sagan, fotoğrafın önemini Cornell Üniversitesi'ndeki bir izleyici kitlesiyle paylaştı ve fotoğrafın adını daha sonra ünlenecek şekilde "Soluk Mavi Nokta" koydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm dünya bunu konuşuyor! Twitter'dan Elon Musk'a onay çıktıTüm dünya bunu konuşuyor! Twitter'dan Elon Musk'a onay çıktı
Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahrettiMarmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti
Bulgarlara Avrupa'dan gelenler de eklendi: İşlerine geliyorBulgarlara Avrupa'dan gelenler de eklendi: İşlerine geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

"Su saatine bakacağız" dedi, genç kadına kabusu yaşattı

"Su saatine bakacağız" dedi, genç kadına kabusu yaşattı

İlginizi Çekebilir

Tencere yemeğinin önemi ortaya çıktı!

Tencere yemeğinin önemi ortaya çıktı!

Doğumda elektrikler gitti! Olan bebeğe oldu

Doğumda elektrikler gitti! Olan bebeğe oldu

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Miami Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı pistte alev aldı

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.