Türkçe mesaj taşıyan Voyager'ların vedası! NASA'dan üzücü haber geldi, kapatmaya başlatacak

Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçları, Dünya'nın seslerini, resimlerini ve mesajlarını içeren bir kayıt ile yıllardır uzayda dolaşıyor. Voyager 1 şu anda Dünya'dan 23.3 milyar km uzaklıktayken, Voyager 2 19.3 milyar km uzaklıkta bulunuyor. Bu , mühendislerin uzay aracına bir mesaj göndermesi ve bir yanıt alması iki gün sürdüğü anlamına geliyor. Ancak NASA'nın iki ikonik aracı artık yolun sonu gelmiş gibi görünüyor.

VOYAGER'DAKİ SİSTEMLERİ KAPATMAYA BAŞLAYACAK

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 1977'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan Voyager 1 ve Voyager 2 Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için beş yıl sürecek şekilde tasarlandı. Bununla birlikte, 44 yıldır uzayda seyahat ettikleri için bu süreyi oldukça aştılar. Ancak NASA şimdi, uzay araçlarının yolculuklarını yaklaşık 2030'a kadar uzatmak istiyor. Bunun için de araçların bazı sistemlerini kapatmaya başlamayı planlıyor.

Voyager görevleri başlamadan önce üzerinde çalışmaya başlayan gezegen bilimcisi Linda Spilker, Scientific American'a verdiği demeçte, "Her şey gerçekten yolunda giderse, belki görevlerini 2030'lara uzatabiliriz. Sadece enerjiye bağlı. Sınırlayıcı nokta bu." dedi.

VOYAGER 1 VE VOYAGER 2'DE TÜRKÇE MESAJ

Her Voyager aracı, dünya dışı bir uygarlık tarafından ele geçirilmesi durumunda Dünya'dan gelen ses ve görüntülerin altın plaktaki bir kaydını taşıyor. Kayıtlarda "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsun" şeklinde Türkçe mesaj da bulunuyor.

Voyager 1, Ağustos 2012'de yıldızlararası bölgeye geçti ve veri toplamaya devam ediyor. Hiçbir insan yapımı nesne, NASA'nın ikonik uzay aracından daha uzağa seyahat etmedi.

"SOLUK MAVİ NOKTA"

14 Şubat 1990'da Uranüs'ü geçen Voyager 1, gezegenimizi küçük bir nokta olarak fotoğrafladı. Dört yıl sonra ünlü gökbilimci Carl Sagan, fotoğrafın önemini Cornell Üniversitesi'ndeki bir izleyici kitlesiyle paylaştı ve fotoğrafın adını daha sonra ünlenecek şekilde "Soluk Mavi Nokta" koydu.

