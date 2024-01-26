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  4. Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Detaylar ortaya çıktı: Motokuryeyi boğarak, baldızını döverek öldürmüş

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Detaylar ortaya çıktı: Motokuryeyi boğarak, baldızını döverek öldürmüş

26.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Antalya'da motokurye Ali Diken (32) ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) öldürüp gömdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı (33), suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. ile adliyeye sevk edildi. Boyacı'nın, ifadesinde iki cinayetin de detaylarını anlattığı ortaya çıktı. Boyacı, Diken'i para meselesi ve küfür ettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü, baldızını ise madde bağımlısı olduğu ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. İşte detaylar...

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak'ta bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti.

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Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide yapılan aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

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BALDIZINI DA ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ

Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Ali Diken'in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesede daha ulaştı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Cesetler, cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Zeynep Ece Aksay'ın ailesinin, geçen 13 Ağustos'ta kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

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EŞİ VE ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu düşünülen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, gazetecilerin 'Niye öldürdün, pişman mısın?' sorularını yanıtsız bıraktı. Farklı araçlara bindirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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MOTOKURYEYİ BOĞARAK, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

Zeynel Boyacı'nın, ifadesinde iki cinayetin detaylarını anlattığı ortaya çıktı. Cinayetleri itiraf eden Boyacı'nın, Ali Diken'i para meselesi ve küfür ettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı'nın, baldızını ise madde bağımlısı olduğu ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Motokurye baldız
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