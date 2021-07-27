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Türkiye'de ikinci! Antalya'da kadavradan rahim nakli

27.07.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat saat 04.30'da başladı.

Türkiye'de ikinci! Antalya'da kadavradan rahim nakli

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Alanya'da yaşayan doğuştan rahim yokluğu yaşayan, 11 yıllık evli ve 5 yıldır nakil bekleyen 31 yaşındaki Havva Erdem'e gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Bülent Aydınlı, anestezi uzmanı Necmiye Hadimioğlu ve organın bağışlanmasında aileyle görüşme yapan AÜ Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu öğretim görevlisi Nilgün Bilal'in de aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatının 4-6 saat sürmesi bekleniyor. 37 yaşında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınlarının bağış yaptığı belirtildi.

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İLK NAKİL 2011'DE YAPILMIŞTI

Dünyanın ve Türkiye'nin başarılı ilk kadavradan rahim nakli Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e yapılmış ve Sert, 4 Haziran 2020'de sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.

Kaynak: DHA

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