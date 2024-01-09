Türkiye'de ilk kez denendi, müşteriler sıraya girdi! Porsiyonu 100 liradan satılıyor

Tavuk Döner Ustası Vedat Yavuzer, eşinin önerisiyle mantar döner yapmaya karar verdi. Gün içinde müşterilerine tavuk döner yapan Vedat Yavuzer, tavuk döner bittikten sonra akşam saatlerinde ise döner ocağına mantar takmaya başladı. Döner makinesinde tavuk veya et yerine mantar gören müşteriler ise daha önce kızartmasını, haşlamasını, hatta mangalını yedikleri mantarı dönerde görünce önce meraktan sonra lezzetinden adeta vazgeçilmezleri oldu.

MANTAR DÖNER NASIL HAZIRLANIYOR?

Doğadan toplanan kanlıca mantarları önce dönere titizlikle çiziliyor. Ardından döner ateşine takılıyor. Yörenin geleneksel zeytinyağı ile yağlanıyor. 15 -20 dakika içine pişerek servise hazır hale getiriliyor. Döner bıçağıyla yine büyük bir titizlikle kesilen mantarlar müşterilere ikram ediliyor.

ÖZEL OLARAK YEMEYE GELİYORLAR

İlk defa mantar döneri yediğini belirten Özcan Arı (61), “Mantarın başka yemeklerini yemiştim. Ama dönerini hiç yemedim. Nefis harika olmuş” dedi. İlk defa mantar döneri yediğini belirten başka bir müşteri İsmail Tuğrul (56) da, “Hiç mantar döneri yemedim. Merak ettim. Özel olarak mantar döneri yemeye geldim. Çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Mantarın hep bu şekilde yenmesini isterim” dedi.

MÜŞTERİLER SIRAYA GİRDİ

İş yeri sahibi Vedat Yavuzer (47) ise, gün içinde tavuk döner yaptıklarını, bu yıl bölgede kanlıca mantarının çok olması sebebiyle eşi Dudu Yuvuzer’in teklifi üzerine ilk kez mantar döner denediğini ve çok beğenildiğini söyledi. Beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştıklarını ve müşterilerin mantar döneri çok beğendiğini söyleyen Yavuzer, "Mantar döneri sayesinde müşterilerimiz de arttı. Özel olarak mantar yemeye gelen müşterilerimiz var. Biz mantar dönerine sadece yöremizin zeytinyağını ekliyoruz. Ama daha çeşitli soslarda eklenebilir. Çeşitli soslar ekleyip birde öyle deneyeceğiz” dedi.

PORSİYONU 100 LİRA

Kumluca’nın Ormanlık arazilerinde yetişen ve pazarlarda kilogramı 100 ile 150 TL arasında yetişen mantarın döner porsiyonu ise 100 TL’den müşterilere sunuluyor.

İHA





