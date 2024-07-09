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Türkiye'de ilk ve tek! İnsan için 'Yedek parça' üretiyorlar

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.07.2024 07:48
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İnsan için üretilen yedek parçalar görenleri şaşırtıyor. Burun kıkırdağından kalça kemiğine, kafatasından göğüs kafesine kadar aklınıza gelebilecek her kemik Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi METÜM'de 3D yazıcılarla üretilip hastalara naklediliyor.

Türkiye'de ilk ve tek! İnsan için 'Yedek parça' üretiyorlar

Kafatası, göğüs, çene, omurga... Ekol Tv Ana Haber'de yer alan habere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım Merkezi'nde insan için yedek parça üretiliyor. Terör, afet, trafik kazası ve silahlı yaralanma gibi nedenlerle yaralanıp vücudunda parçalı kemik kaybı meydana gelenler, kanser ya da başka hastalıklarda cerrahi müdahaleler sonrası kemik dokusunun bir bölümü çıkarılanlar doktorlarının yönlendirmesi ile bu merkeze başvuruyor.

3D YAZICILARLA MODELLENİYOR

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Buradaki implantlar önce 3D yazıcılarla modelleniyor. Hemen ardından hekimden alınan onay neticesinde titanyumdan tekrar 3D yazıcılar ile üretilip hastaya bu şekilde naklediliyor.

BÜYÜK KAYIPLAR İÇİN YAPILIYOR

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Gülhane METÜM Müdürü Prof. Dr. Simel Ayyıldız, "Bahsettiğimiz tedaviler rutinde yapılmayan, yapılamayan yani büyük kayıplardır. Ya da hayati durumu etkileyecek nitelikte olup da vücudun diğer kısımlarından tamamlanamayacak nitelikteki parçaları biz hastanın tomografisi üzerinden gelen veriler üzerinde tasarımlarını üç boyutlu olarak yapıp üretiyoruz.

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Hastanın beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi, göğüs cerrahisi gibi ilgili kliniklerdeki hekimlerinin öncelikle bu tedaviyi öneriyor olmaları lazım. Tasarımı eksik olan kısmı ne şekilde, nasıl bir parçayla tamamlayacağımızı her hastada ona özel çalışarak öncelikle sanal ortamda tamamlıyoruz." dedi.

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SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın "Kişiye özgü imalat yapan bir merkeziz. Türkiye'de sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ücretleri ödenebilecek bir merkeziz. Yaşamını son derece kalitesi, konforlu ve yaşanılabilir hale gelmiş bine yakın hasta bugüne kadar 13 yıllık bir süre içerisinde oluştu." ifadelerine yer verdi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
kemik
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