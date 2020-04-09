Türkiye'de karantinaya alınan il ve ilçelerdeki yerleşim yerlerinin listesi!

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölümlerinin görülmeye başlamasının ardından birçok ilde; ilçe, mahalle, belde, köy statüsündeki yerleşim birimlerinde Valilik ve Kaymakamlıklarca karantinaya uygulamaları başladı. Bazı yerlerde bina bazlı karantina uygulama kararları da verildi. Peki, bugüne kadar (9 Nisan 2020) Türkiye'de karantinaya alınan yerler neresi? İşte il il karantinaya alınan yerleşim yerleri listesi... MARDİN'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi ile Tepecik mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derik ilçesi kırsal Kovalı Mahallesi ve mahalleye bağlı Tepecik mezrasında koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Derik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 8 Nisan günü itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Mardin'de daha önce, Derik ilçesine bağlı kırsal Derinsu mahallesi de karantina altına alınmıştı. KIRŞEHİR'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez Kervansaray Mahallesinde site içindeki 2 bina ve Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde yaşayanların bazılarının koronavirüs testleri pozitif çıktığı belirtildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca da Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. Tedbirler kapsamında kent merkezindeki 80 dairelik 2 bina ile mahalleye girişi çıkışlar yasaklandı. KARABÜK'TE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız köyünün Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyünün Sarıoğlu Mahallesi'nde koronavirüs vakalarının artması üzerine mahalleler karantinaya alındı. Safranbolu'ya bağlı Bağcıağız köyünün Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı köyünün Sarıoğlu Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantinanın 14 gün süreceği bildirildi. Karabük Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Safranbolu ilçesine bağlı Bağcıağız Köyü Rahmanoğlu Mahallesi ile Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallelerinde Covid-19 vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 8 Nisan saat 18.00’dan 22 Nisan saat 24.00’a kadar 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır."

ÇANKIRI'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki Yeşilören Köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören Köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, köylülerin ihtiyaçlarının kolluk birimleri gözetiminde gerçekleştirileceği ifade edildi. Çankırı'da daha önce de Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü Köyü ve Şabanözü ilçesine bağlı Kamış Köyü karantina altına alınmıştı. ADIYAMAN'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Adıyaman'da, aynı aileden 2 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları Işıklı köyü karantinaya alındı. Merkeze bağlı Işıklı köyünde yaşayan aynı aileden 2 kişi, geçen cumartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. İkilinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İsimleri açıklanmayan 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu gelişme üzerine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 2 koronavirüs hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. 14 gün süreyle karantina uygulanacak olan köye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı. AMASYA'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Kozluca köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Taşova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Kozluca köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kozluca köyünün nüfus yoğunluğu, Destek köyüne ve Samsun ili Ladik ilçesi yol ayrımına yakınlığı gibi nedenler dikkate alınarak tedbir alınması gerektiği tavsiye edilmiştir. İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan tavsiye üzerine, salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 6 Nisan Pazartesi günü saat 24.00 itibarıyla Kozluca köyü, acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar kolluk marifetiyle 14 gün karantina altına alındı. Karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın köy dışında olası ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır."

KIRIKKALE'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Kırıkkale'nin Delice ilçesi Büyükafşar köyü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Delice İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Büyükafşar köyünün karantina altına alındığı, ikinci emre kadar köyün karantina altında tutulacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz lütfen evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil, belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli. Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım." BİLECİK'TE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

İlçenin Akpınar Mahallesi'nde birden fazla pozitif vakanın olması sebebiyle karantina uygulanmasının uygun bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Mahallede birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 7 Nisan tarihi ile 21 Nisan tarihi dahil olmak üzere giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir." Bilecik Vaililiği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Bilal Şentürk başkanlığında bir araya geldiği belirtildi. Kurulda, daha önce Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy köyünde Kovid-19 çıkması nedeniyle, bu enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verildiği bildirilmişti. Söz konusu köye, bugünden itibaren 19 Nisan'a kadar giriş-çıkışların izne bağlı olduğu dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesinin; alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmamasıyla mümkün olacağının bilinmesi, aziz vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız." KAYSERİ'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 katlı bina karantina altına alınarak, dış kapısı mühürlendi. Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. 8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi. Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi. Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

BURSA'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan 6 korona virüs vakası görülen bir kırsal mahalle karantina altına alındı. Keles İlçesinde bulunan Yazıbaşı Mahallesi korona virüs vakalarının ardından karantina altına alındı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesinde koronavirüs görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren Yazıbaşı Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. HATAY'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kırıkhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Karamağara ve Ceyhanlı mahallelerinin, 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallelerde, jandarma ekiplerince önlemler uygulanmaya başlandı.

BİNGÖL'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Bingöl Valiliği, Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinin korona virüs tespit edilmesi üzerine,14 gün karantinaya alındığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinde korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli kararı ile 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbir alınmıştır" denildi. KIRKLARELİ'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Kırklareli Valiliği'nin dün akşam yaptığı duyuruyla birlikte, 2 kişinin koronavirüs pozitif çıkması ve köydeki insanlarla temasa geçmesi sonucu Kurudere köyü 16.00 itibariyle karantina altına alındı. Karar doğrultusunda köyün tüm giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılarak kontrol altına alındı. Trakya'nın ilk karantina altına alınan köyünden çıkış sadece tarımsal faaliyet amacıyla köy muhtarlığından alınan izin belgesiyle yapılabiliyor.

DÜZCE'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesinin dün gece yarısı itibarıyla karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Zülkif Dağlı başkanlığında, gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi. Toplantıda alınan karar gereği, Yığılca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışların saat 24.00'dan itibaren 15 günlük süreyle sınırlandırılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstisnai durum olarak çalışma hayatı içinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi gibi belgelerini ibraz etmek şartıyla başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş-gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde il merkezinde seyahat izin kurulundan ilçede ise kaymakamlıktan izin alınarak gidiş-geliş yapmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

BURDUR'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Burdur'un Bucak ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan Ş.K.'nin (62) oturduğu sokak ve 2 bloktan oluşan sitedeki karantina uygulaması sürüyor. Ş.K.'nin temas ettiği 12 kişinin 'Covid-19' test sonuçları negatif çıktı. Sonuçlar, sokak ve mahalle sakinlerini sevindirirken, pencereden açıklama yapan kadın, "Allah'a şükür test sonuçları negatif çıktı. Koronavirüsten korkmuyoruz. Allah'ın izniyle bunu atlatacağız" dedi. Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bir ailede korona virüs tespit edilmesi üzerine belde karantina altına alındı. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çavdır İlçemize bağlı Söğüt Beldemizde bir ailede covid 19 vakası tespit edilmiş olup ailenin temaslı olduğu kişilerin diğer yerleşim yerleriyle irtibatını önlemek için tedbir amaçlı olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile belde karantina altına alınmıştır" denildi ŞANLIURFA'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Şanlıurfa'da koronavirüs salgını sonrası görülen belirtiler nedeniyle yapılan testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 4 kırsal mahalle ile kent merkezindeki 4 bina karantinaya alındı. Karantina uygulanan ve 3 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelere giriş ve çıkışlar güvenlik güçlerince yasaklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son günlerde Şanlıurfa'da da görülmeye başlandı. Salgının önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı kentte, son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalleler ile binalar da karantina altına alındı. Kent merkezindeki İpekyol, Şenevler, Yenişehir ve Hayati Harrani Mahallelerinde yaşayan bazı kişilerin yapılan testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları binalar İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina ayındı. Alınan kararın ardından binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı. Öte yandan Siverek, Akçakale, Suruç ve Haliliye ilçelerinde yaşayan 4 kişinin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin yaşadığı ilçelerin kırsalında bulunan mahalleler de İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararının ardından Siverek'in Şekerli, Akçakale'nin Narlıova, Suruç'un Kırmit ve Haliliye'nin Açıkyazı mahalleleri güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Mahallelere ulaşımın sağlandığı yollarda barikat oluşturan jandarma personelleri, araçlarıyla da geçişi engelleyerek mahalleleri dış dünyaya kapattı.

ADANA'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde güvenlik güçleri giriş ve çıkışlara izin vermiyor. İl Pandemi Kurulunun tedbirleri doğrultusunda 15 gün boyunca giriş ve çıkışların durdurulduğu Tufanbeyli'de sessizlik hakim. Yollarda önlem alan, maske, eldiven ve koruyucu kıyafet kullanan polis ve jandarma ekipleri, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Valilikten 5 Nisan'da yapılan açıklamada, İl Pandemi Kurulunun tedbirleri kapsamında Tufanbeyli ilçesinin 15 gün karantinaya alındığı duyurulmuştu. ELAZIĞ'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Elazığ'da bir köy, bir mahalle, 4 apartmanın ardından şimdi de bir mezra, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs nedeniyle alınan tedbirler artırılarak devam ediyor. Daha önce Karakoçan ilçesine bağlı bir mahalle, kent merkezinde bulunan Sürsürü, Kırklar ve Cumhuriyet Mahallelerinde 3 apartman karantinaya alındı. Bugün ise Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü karantinaya alındı. Ardından Valilik yeni bir kararı daha duyurarak Baskil ilçesinin Topelkem köyüne bağlı Omik mezrasının da karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Baskil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, ilimiz Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrasında korona virüs hastalığı (COVID-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi. Karantinaya alınan bölgelerin polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrolü sağlandığı bildirildi. GAZİANTEP'TE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Gaziantep’in İslahiye ilçesinde birçok ev ve 24 kişi korona virüs nedeniyle karantina altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ağabey Mahallesi Beypınarı Mezrası Hatay Bulvarı üzerinde bulunan bir evde ikamet eden ve tır şoförü olduğu öğrenilen şahsın 14 gün önce Türkmenistan’dan Türkiye’ye girdiği ve sonrasında Irak’a yük götürdüğü 5 gün önce evine döndüğü öğrenildi. Şahsın evinde rahatsızlanması üzerine aile hekimine başvurduğu yapılan ilk muayenede korona virüs belirtilerinin yüksek olduğundan Aile Sağlığı Merkezince çağrılan 112 sağlık ekipleri şahsı İslahiye Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan muayene ve tetkiklerin pozitif çıkması üzerine şahıs 112 ekiplerince Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından şahsın İslahiye bölgesinde temas kurduğu tespit edilen 20 kişiye ait aynı mevkide bulunan evler ve ziyaretine gittiği Nurdağı’nda ikamet eden kızı damadı ve iki torunu olmak üzere 4 kişilik aile karantina altına alındı. Binanın girişlerine görevlilerce şerit çekilirken, giriş çıkışlar ise yasaklandı. Daha önce de karantina kararı verilen evler vardı. İstanbul'dan Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen ve hastalık belirtisi gösteren kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testin ardından, hastanın yakın ilişki içinde olduğu kişilere de önlem olarak test yapılırken, bir yakınının daha koronavirüs pozitif olduğu belirlendi. Tedavilerine başlanan 2 kişinin temas halinde olduğu belirlenen yakınlarının olduğu 14 ev ise karantinaya alındı. Nizip'e 19 Mart günü İstanbul'dan gelen ve isimleri açıklanmayan karı-kocadan biri hastalanınca Nizip Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kişinin yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca çift karantinaya alınarak hastaneye yatırıldı. Çiftin temas halinde olduğu kişiler de öğrenilerek test yapıldı ve bir kişide daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çiftin ve testi pozitif çıkan diğer hastanın temas halinde olduğu belirlenen akrabaları ve çalışma arkadaşlarının yaşadığı 14 ev karantina altına alındı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İZMİT'TE KARANTİNAYA ALINAN YERLER İzmit'te Müjde Sokak ile İsmail Dal Sokak'taki 3 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İzmit'e bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Müjde Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sokağa giriş ve çıkış yapılmaması için polis ekipleri tarafından barikat kuruldu. Sokağın girişine İzmit Kaymakamlığı'nca 'Bu sokak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır' yazısı asıldı. Kapatılan Müjde Sokak'ın 100 metre ilerisinde bulunan İsmail Dal Sokak üzerindeki 3 katlı apartman da karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Binaya da İzmit Kaymakamlığı'nca alınan karar yazısı asıldı. SİNOP'TA KARANTİNAYA ALINAN YERLER

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, görülen lüzum üzerine İlçe Pandemi Kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi. Kurulca alınan karar gereği Hacıçay, Yenice ve Asarcık Camili köylerinde karantina başlatıldığı bildirilen açıklamada, bu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı kaydedildi. Sinop'ta daha önce Durağan ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kentte daha önce de üç farklı ilçede 7 köyde karantina başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina başlatıldığı vurgulanarak söz konusu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı duyuruldu. İSTANBUL'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Bağcılar'da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile, 4 mahalledeki 4 bina için, bina sakinlerinde koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine karantina kararı alındı.

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle; 04 Nisan 2020 tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca KARANTİNA tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. MUŞ'TA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan 5 köy ve 1 beldeye giriş çıkışların yaşanmaması için nöbetini sürdürüyor. Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Yazla, Alagün, Bulanık ilçesi Yazbaşı ve Demirkapı ile Korkut ilçesi Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. 6 yerleşim yerinin karantinaya alınması ile birlikte güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkaran jandarma ekipleri, buralara giriş çıkışların tamamını yasakladı. UŞAK'TA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Uşak'ın Banaz ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gürlek köyünün karantina altına alındığı duyuruldu. Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi. SAMSUN'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ovacık Mahallesi'nin karantina altına alındığı duyuruldu. Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi. KASTAMONU'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 4 köy daha karantinaya alındı. Tosya ilçesinde Yağcılar Köyü Göl Mahallesi'nden sonra dün akşam saatlerinden itibaren de Kargın Köyünün tamamı, Karabey Köyü Devrez Mahallesi ve Ortalıca Köyü Aşağı Arpalık mevkii, İlçe Hıfzıssıhha Kurulur kararıyla karantina altına alındı.

Karantinaya alınan köylerin giriş çıkışını kapatan jandarma ekipleri, köye gelen görevli araçları hem köye girerken hem de köyden çıkarken kontrol ediyor. Ayrıca, yine kurul kararı gereği, köylerden ilçe merkezine, ilçe merkezinden de köylere giriş çıkışlar istisnai durumlar hariç durduruldu. Köylerde yaşayanların ihtiyaç duyacakları malzemelerin tespit ve temini köy muhtarlarınca, vefa sosyal destek grubunun da yardımıyla yapılacak. Bu nedenle köy muhtarlarının ikinci bir düzenlemeye kadar köylerinden ayrılmamalarına karar verildi. Bununla birlikte, bakanlıkça alınan tedbirler kapsamında pazaryeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde vatandaşlar ve çalışanlar maske takmak zorundadır. Marketler başta olmak görevlilerce yapılacak denetimlerde aykırı durumların tespit edilmesi halinde, hem iş yerine hem de vatandaşa/çalışana ayrı ayrı idari para cezaları uygulanacak. NİĞDE'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER



Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korana virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Altunhisar ilçemize bağlı Ulukışla Köyü 01.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karakapı beldesinin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen beldemizde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi de yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. BATMAN'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Batman'da Sason merkeze bağlı Yeşilova, Yıldızlar ve Tekinler mahallesindeki 3 adres ve Altıdere köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sason Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Altıdere köyünde ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste koronavirüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Ayrıca, Batman’ın Sason ilçesine bağlı Ergüne köyü de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. ÇANAKKALE'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile 14 gün süreyle karantina altına alındı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde 14 gün süreyle karantinaya alınan Maltepe köyünün azası Şuayip Aydın, sosyal medyada köylülerin köyü terk ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Köylülerin evden çıkmayarak, karantinaya uyduğunu belirten Aydın, "Köyümüzün nüfusu 390 civarındadır. Köyümüzden dışarıya dün akşam herhangi bir çıkış yapıp, eşinin dostunun yanına kaçan giden olmamıştır. Bu hastalık yayılmasın diye köye girip çıkanlar tekrar köye geri geldi. Bu herhalde yanlış anlaşıldı" dedi. GİRESUN'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, korona virüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi. SİVAS'TA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Sivas'ta, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 2 köy ve 3 mahalle ile 4 mezra daha karantinaya alındı. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından daha önce Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli, Kurşunlu ile Yağcılar, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş, Yıldızeli Üyük köyü, Doğanşar ilçesine bağlı Darlık köyü ile Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü karantinaya alınmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün aldığı karar ile karantina köylerine Koyulhisar ilçesine ait Bahçe ve Sütlüce köyleri de dahil edildi. Böylece karantinadaki köy sayısı, 12'ye çıktı. Ayrıca Koyulhisar Güzelyurt köyü Merkez Mahallesi, Suşehri ilçesi Çitlice köyü Aşağı Mahallesi ile Zara ilçesi Korkut Merkez Mahallesi de karantinaya alındı. Zara ilçesine bağlı Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezraları da karantina kapsamına dahil edildi.

TRABZON'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerinin, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi. Karantina uygulamasının, bugün saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi. BİTLİS'TE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde, kovid-19 vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle karantina uygulaması başlatıldı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde daha önce de bazı köy ve ilçe merkezindeki binalar karantinaya alınarak vatandaşların giriş ve çıkışları yasaklanmıştı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Nisan 2020 tarihinde toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, "Tatvan ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 121, Fatih Mahallesi Şehit İzzettin Baldır Sokak No: 18, Kale Mahallesi Şehit Mecdi Şentürk Sokak No: 54, Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi otogar karşısı Doğa Apartmanı, Kültür Mahallesi Yediveren Sokak Dışkapı No: 4-6, İşletme Mahallesi Göl-2 Caddesi No: 54, Aydınlar Mahallesi Levent-1 Caddesi No: 49, Bahçelievler Mahallesi Burhan Cenkçi Sokak No: 9, Fatih Mahallesi Fatih Caddesi No: 3 adresleri ve dış kapı numaraları belirtilen apartmanların 1 Nisan 2020 tarih ve 21.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak apartmanlarda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, bu apartmanlarda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetlerinde görevli (emniyet ve TSK) personellerin ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına, ayrıca Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köylerinin 1 Nisan 2020 tarih ve 21.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan '… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine, iş yerlerine kapatma/ruhsat iptali işlemi uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

ORDU'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Ordu'nun Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi karantinaya alındı. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu belirlendi. Bu bilgiler üzerine korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi 7 Nisan tarihinden itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Karar ile birlikte söz konusu mahallenin giriş çıkışları kapatıldı. Yapılan açıklamada, kararlara uyulup uyulmadığının denetleneceği, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılacağı vurgulandı. Bu sonuçla birlikte Ordu'da karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e yükseldi. Daha önce Kabataş ilçesi Elbeyli Mahallesi ve Perşembe ilçesi Ramazan mahallesi karantinaya alınmıştı. KÜTAHYA'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşildere köyünde 55 yaşında bir hastanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Simav ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu 250 haneli Yeşildere köyünde oturan 55 yaşında İbrahim Otman isimli hastanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. Şahsın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürerken, hastayla temas eden 37 kişi de karantinaya alındı.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyü de karantina altına alındı. Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyü bugün 8 Nisan 2020 itibarıyla karantina altına alındı.Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Simav’a bağlı Yeşildere köyü de 29 Mart’ta karantina altına alınmıştı. Böylelikle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kütahya’da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 2 oldu GÜMÜŞHANE'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" denildi. OSMANİYE'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesindeki Yeni Mahalle ve Cumhuriyet mahallesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Beldesindeki Cumhuriyet ve Yeni Mahalle'ye giriş ve çıkışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karantina kararı üzerine sınırlandırıldı. Sumbas Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi. ÇORUM'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte daha önce 3 yerleşim yeri karantinaya alınmıştı. Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı belirtildi. Çorum'da, daha önce de Sungurlu ilçesinden Oyaca, Mecitözü ilçesinden Fındıklı ile Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyleri karantinaya alınmıştı. Köylerin giriş ve çıkış noktaları, jandarma ekiplerince kapatıldı.

SİİRT'TE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulunun, ilçeye bağlı Kesmetaş köyünde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması ve İstanbul ile diğer illerden gelişlerle bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması sonucu yeni kararlar aldığı bildirildi. İlçeye bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinin yanı sıra Kayalı mezrası ile Kesmetaş köyüne bağlı Bindal ve Ankebir mezralarının 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Adı geçen köy ve mezralarımız, 5-19 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kovid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla yukarıda adı geçen köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir."

Açıklamada, köy ve mezralarda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı. İlçeye bağlı Akgeçit köyünde de 2-16 Nisan tarihlerinde 14 günlük karantina uygulamasına geçilmişti. KARAMAN'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Berendi köyünün giriş ve çıkışa kapatılarak karantina altına alındığı belirtildi. DENİZLİ'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün gece itibariyle başlayan karantina dolayısıyla polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yapıyor. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, Kovid-19 yayılımını azaltmak amacıyla 15 gün süre ile başlatılan karantina kapsamında polis ekipleri, ilçe sınırlarından kara yolu ile gelen araçları durdurarak kontrol yapıyor.

Denetleme noktalarında araç sürücüleri ve yolcuların ateş ölçümleri yapılarak, izin belgesi sorgulaması yapılıyor. Çameli ve Denizli istikametine transit yolculuk yapan araçların ise kontrollü olarak geçişine izin veriliyor. Öte yandan ilçe merkezinde de belediye ekipleri, boşalan sokaklarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. MUŞ'TA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Muş'ta merkez Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yüzbaşı köyleri karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklama şöyle: Yoğun İstanbul ve diğer illerden gelişler, bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması, geldikleri araçta Kovid-19 pozitif vaka çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır. SAMSUN'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Ovacık Mahallesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi.

KARS'TA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Kars'ta bir köy daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kars'ın Selim ilçesi Benliahmet köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Benliahmet köyünün, bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi. Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı ve Kağızman ilçesi Karabağ köyleri karantinaya alınmıştı. DİYARBAKIR'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Diyarbakır Silvan'da bir mahalle muhtarı ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı.Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir mahalle muhtarı ve eşinin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Koronavirüs şüphesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tutulan çiftin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hastane izolasyona alınan muhtar ve eşinin yaşadığı 80 haneli mahalle de karantina altına alındı.Mahallenin giriş çıkışları kapatılırken, doktorların mahallede yeni vakaların olup olmadığını kontrol ettiği öğrenildi.

ARTVİN'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Artvin Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındığı kaydedildi. Zorunlu haller ve tedarik zincirinin bozulmaması için gerekli tedbirlerin kaymakamlıkça alınacağı ifade edilen açıklamada, Borçka merkezinden geçen şehirler arası kara yolunun karantina kapsamı dışında bırakılacağı vurgulandı. Açıklamada, kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olması, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesi, aksi durumların kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı duyuruldu. Alınan karar doğrultusunda Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş geliş tüm yollarda kontrol kolluk birimlerince sağlanarak kaymakamlığın gerekli gördüğü yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Borçka ilçesinde köyler arası geçiş, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret ikinci bir karara kadar yasaklandı. Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalar, mahalle ve köyleriyle ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu kılınarak görevlendirildi.

Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uymasının zorunlu olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu vali yardımcısının veya ilgili ilçe kaymakamının onayıyla istisna tutulacak. Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayıyla karantina kurallarından istisna tutulacak." TUNCELİ'DE KARANTİNAYA ALINAN YERLER Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde, 2 kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantinaya alındı. İstanbul'dan gelen bir ailenin 85 yaşındaki bir kadın ve 70 yaşındaki erkeğin rahatsızlanması sonrasında ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve yapılan testler sonucunda koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle köyün karantina alındığı öğrenildi.

MALATYA'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Malatya'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantina altına alındı. Kentte karantina uygulanan mahalle sayısı 6'ya yükseldi. Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ İlçesi Küçükkürne Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 07 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." Kararın ardından mahalle giriş- çıkışı jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Malatya Valiliği, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığını bildirmişti. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Ilıca Mahallesi ve Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da Eğnir Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı altına alındığı belirtildi.

İki köyün giriş ve çıkışlarının kapatıldığı bölgede jandarma ekipleri barikat kurdu. Karantina kapsamında mahalleden çıkamayanların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı. Sağlık ekipleri de iki mahallede yaşayanların ateşlerini ölçüp, kontrollerini yapmaya başladı. Sağlık ekiplerinin taraması sırasında yüksek ateş görülen vatandaşlar ise Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. YOZGAT'TA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Yozgat merkeze bağlı Derbent ve Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyü yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Köyde jandarma ekipleri geniş önlem alırken köye giriş ve çıkışların yasaklandığı aktarıldı. VAN'DA KARANTİNAYA ALINAN YERLER Van'ın Çaldıran ilçesindeki Han Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.