Türkiye'de kaydedildi! Çakan şimşekler kenti aydınlattı... 16 dakikada tam 85 tane

Sağanak yağış yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ederken; Bursa’da cuma gecesinden itibaren etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Gece boyu çakan şimşekler ise adeta şehri aydınlattı. Kendi yaptığı teleskopla, yıl boyu gökyüzünü gözlemleyen Şenol Şanlı, şimşekleri fotoğrafladı.

16 DAKİKADA 85 ŞİMŞEĞİ KAYDETTİ

Osmangazi ilçesindeki evinin çatısından Bursa semalarındaki şimşekleri fotoğraflamaya başlayan Şanlı, Samanlı Dağları üzerindeki 85 şimşeği 16 dakikada fotoğrafladı.

(DHA)

