Türkiye'de seçimler ne zaman yapılacak? Kulislerde bu konuşuluyor, işte Erdoğan'ın seçimleri ilan edeceği tarih

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimine ilişkin son günlerde ne zaman yapılacağı tartışması gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ne zaman yapılacağı ile ilgili olarak "Belki biraz öne çekilebilir" açıklamasını yapmıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın açıklanmasına destek vererek "Mayıs ayında bu işi bitirelim" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından kulislerde Erdoğan'ın 8 Mart'ta Meclis'i feshedeceği ve Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gideceği konuşuluyor.

'8 MART'TA MECLİS'İ FESHEDECEK'

AK Parti’de, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmaları da hız kazandı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre partinin, “Türkiye’nin 14 Mayıs’ta seçime gitmesine” yönelik çalışmalar yaptığı iddia edildi.

Buna göre eğer muhalefet Cumhur İttifakı’nın “seçimleri mayıs ayına çekmesi teklifine” onay vermezse, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart’ta, anayasadaki “TBMM’yi fesih yetkisini kullanacağı” iddia edildi. Kararın da 9 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından seçim süreci resmen başlamış olacak ve 60 günlük süre işleyecek. Söz konusu sürenin sonundaki ilk pazar günü de net olarak 14 Mayıs’ı işaret ediyor.

AK PARTİ'DEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında, seçim tarihiyle ilgili bir dizi değerlendirmede bulundu. Dağ, “Genele dair; haziranda tatil zamanının başlaması, üniversite sınavların o dönemde olması; diğer taraftan bu senenin hac dönemine rast gelmesi, birçok vatandaşımızın yurtdışında olma durumu sebebiyle seçim tarihinin güncellenmesi noktasında bu konuyu biz de müzakere ediyoruz. Bu konuyu kamuoyu da tartışıyor. Sayın Bahçeli de bu şekilde ifade ettiler. Dolayısıyla bu şartlardan dolayı seçim tarihinin bir nebze güncellenmesi konusu söz konusu olabilir” dedi.

"SEÇİME 1-2 AY KALA PARLAMENTO TATİL EDİLEBİLİR"

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı aldığında Meclis nasıl çalışacak? Burada 'fesih' kelimesi doğru bir tabir mi?" sorusuna, "Hayır, yanlış. Bizde parlamentonun devamlılığı esastır dolayısıyla parlamento, yeni parlamento seçilip göreve başlayana kadar devam eder. Seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar parlamentonun devamı söz konusudur. Seçime 1-2 ay kala belki parlamento çalışmaları tatil edilebilir, o ayrı bir şey ama diyelim icap etti, mühim bir konu var, toplanması gerekiyor, parlamento toplanır ve karar alabilir. Dolayısıyla parlamentonun faaliyetlerini durdurması söz konusu olamaz." dedi.

