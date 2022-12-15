HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 6'lı masanın Saraçhane mitingi, Bahçeli'nin 'İmamoğlu' tepkisi, Putin'den doğal gaz açıklaması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 6'lı masanın Saraçhane mitingi, Bahçeli'nin 'İmamoğlu' tepkisi, Putin'den doğal gaz açıklaması...

15.12.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. 6'lı masa liderlerinin Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de bir araya gelmesi, Devlet Bahçeli'den İmamoğlu davasıyla ilgili ilk açıklama, Putin'den Türkiye'yi de yakından ilgilendiren doğal gaz açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü açıklamaları, Ankara'da kaçan aslan...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 6'lı masanın Saraçhane mitingi, Bahçeli'nin 'İmamoğlu' tepkisi, Putin'den doğal gaz açıklaması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

AKŞENER'İN İMAMOĞLU SÖZLERİ

meral1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alması ve hakkında verilen 'siyasi yasak' kararı sonrası Saraçhane'de destek buluşması gerçekleşti. 6'lı masa liderleri tek tek açıklamalarda bulunurken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu sağlık sorunları nedeniyle mitinge katılamadı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu için kullandığı sözler ise 'Millet İradesi' mitingine damga vurdu.

Akşener'in İmamoğlu sözleri mitinge damga vurdu: 85 milyon... Akşener'in İmamoğlu sözleri mitinge damga vurdu: 85 milyon...

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ

erd

Türkmenistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin konuştuğu cinsel istismarla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ve İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi. "Kendi partisi kaynıyor, tacizlerle kaynıyor" diyen Erdoğan, İmamoğlu'nu da şov yapmakla suçladı. Suriye ile ilgili olası bir temas için de "Putin'e teklif ettim! Liderler olarak bir araya gelelim" diyen Erdoğan, "2023'te son kez mi aday olacaksınız?" sorusuna da yanıt verdi.

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız" 'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

KILIÇDAROĞLU NEDEN ALMANYA'YA GİTTİ?

kılç

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Mahkemenin olacağını bilmesine rağmen 'Neden Almanya'ya gitti?' eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kararın dün açıklanacağını tahmin etmiyordum" dedi. Karar sonrası Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Akşener de aradı mı?' sorusuna yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Akşener' sorusuna yanıt Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Akşener' sorusuna yanıt

BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'YLA İLGİLİ İLK YORUM

devlet bahçeli 2

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından, "İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, "Operasyonun hedefi CHP Genel Başkanıdır" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Fırsatçılara gün doğmuştur Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Fırsatçılara gün doğmuştur

PUTİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

put

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok önemli 'doğal gaz merkezi' açıklaması geldi. Putin yaptığı açıklamada "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" diye konuştu.

Putin: Fiyatlar Türkiye'deki merkezde belirlenecek Putin: Fiyatlar Türkiye'deki merkezde belirlenecek

MÜHÜRLENEN HAYVANAT BAHÇESİNDEN ASLAN KAÇTI

aslan

Ankara'da mühürlenen hayvanat bahçesindeki kafesinden bir aslan kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, bir evin bahçesine girdi. Ev sakinleri, aslanı görünce büyük panik yaşarken aslan, görevlilerce yakalandı. Rıfat Aloğlu, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler" diye konuştu.

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde zehirlendiler! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde zehirlendiler! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
İmamoğlu halka seslendi, Akşener destek verdi: Söz veriyorum, bu şarkı burada bitmeyecekİmamoğlu halka seslendi, Akşener destek verdi: Söz veriyorum, bu şarkı burada bitmeyecek
İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

Aslan kafesinden kaçtı, bahçelerinde görünce büyük korku yaşadılar

Putin: Fiyatlar Türkiye'deki merkezde belirlenecek

Putin: Fiyatlar Türkiye'deki merkezde belirlenecek

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı! Gerçek ortaya çıktı

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı! Gerçek ortaya çıktı

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Altın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahmin

Altın için 2022 defteri kapanıyor! İslam Memiş'ten 2023 piyasası için yeni tahmin

Akşener'in İmamoğlu sözleri mitinge damga vurdu: 85 milyon...

Akşener'in İmamoğlu sözleri mitinge damga vurdu: 85 milyon...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.