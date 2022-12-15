Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 6'lı masanın Saraçhane mitingi, Bahçeli'nin 'İmamoğlu' tepkisi, Putin'den doğal gaz açıklaması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

AKŞENER'İN İMAMOĞLU SÖZLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alması ve hakkında verilen 'siyasi yasak' kararı sonrası Saraçhane'de destek buluşması gerçekleşti. 6'lı masa liderleri tek tek açıklamalarda bulunurken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu sağlık sorunları nedeniyle mitinge katılamadı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu için kullandığı sözler ise 'Millet İradesi' mitingine damga vurdu.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ

Türkmenistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin konuştuğu cinsel istismarla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ve İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi. "Kendi partisi kaynıyor, tacizlerle kaynıyor" diyen Erdoğan, İmamoğlu'nu da şov yapmakla suçladı. Suriye ile ilgili olası bir temas için de "Putin'e teklif ettim! Liderler olarak bir araya gelelim" diyen Erdoğan, "2023'te son kez mi aday olacaksınız?" sorusuna da yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU NEDEN ALMANYA'YA GİTTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Mahkemenin olacağını bilmesine rağmen 'Neden Almanya'ya gitti?' eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kararın dün açıklanacağını tahmin etmiyordum" dedi. Karar sonrası Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Akşener de aradı mı?' sorusuna yanıt verdi.

BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'YLA İLGİLİ İLK YORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından, "İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, "Operasyonun hedefi CHP Genel Başkanıdır" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

PUTİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok önemli 'doğal gaz merkezi' açıklaması geldi. Putin yaptığı açıklamada "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" diye konuştu.

MÜHÜRLENEN HAYVANAT BAHÇESİNDEN ASLAN KAÇTI

Ankara'da mühürlenen hayvanat bahçesindeki kafesinden bir aslan kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, bir evin bahçesine girdi. Ev sakinleri, aslanı görünce büyük panik yaşarken aslan, görevlilerce yakalandı. Rıfat Aloğlu, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler" diye konuştu.