Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücret zammı, TÜRK-İŞ'ten açıklama, Merkez Bankası'nın faiz kararı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2023 asgari ücret zammını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla 2023 asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Asgari ücretin belli olmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretin açıklandığı basın toplantısına TÜRK-İŞ'in katılmadı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın danışmanı, asgari ücret toplantısına çağrılmadıklarını söyledi. TÜRK-İŞ açıklanan 2023 yılı asgari ücretine muhalefet şerhi koydurduklarını duyurdu. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, "8.500 TL işçi ve kamuoyunun beklentisini karşılamadı." ifadelerine yer verildi.

MERKEZ BANKASI 2022'NİN SON FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasına karar verildiğini bildirdi.

ALMANYA'DA TÜRK VATANDAŞININ CENAZESİNİ YANLIŞLIKLA YAKTILAR

Almanya'nın Hannover kentinde Abdülkadir Sargın isimli Türk vatandaşı vefat etti. Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında ailesini kahredecek bir yanlışlık yapıldı. Sargın'ın cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılıp yakıldı.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI GALATASARAY'I REDDETTİ

Galatasaray'ın Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer'i gündemine aldığı biliniyordu. Hatta Portekiz'de çıkan haberlerde, yeni takımında yeteri kadar forma şansı bulamayan 22 yaşındaki eldivenin Galatasaray ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Galatasaray ile Berke Özer iddiaları devam ederken, bu sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Eyüpspor'un Başkanı Murat Özkaya, D Smart’ta katıldığı bir programda transferi resmen açıkladı.