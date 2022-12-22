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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücret zammı, TÜRK-İŞ'ten açıklama, Merkez Bankası'nın faiz kararı...

22.12.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Merakla beklenen asgari ücret zammı belli oldu, CHP'den asgari ücret tepkisi, TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması, Merkez Bankası'nın faiz kararı, Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yanlışlıkla yakılması, Berke Özer transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Asgari ücret zammı, TÜRK-İŞ'ten açıklama, Merkez Bankası'nın faiz kararı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

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Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2023 asgari ücret zammını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla 2023 asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu.

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

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Asgari ücretin belli olmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki! Kılıçdaroğlu'ndan yeni asgari ücret ile ilgili ilk tepki!

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

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Asgari ücretin açıklandığı basın toplantısına TÜRK-İŞ'in katılmadı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'ın danışmanı, asgari ücret toplantısına çağrılmadıklarını söyledi. TÜRK-İŞ açıklanan 2023 yılı asgari ücretine muhalefet şerhi koydurduklarını duyurdu. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, "8.500 TL işçi ve kamuoyunun beklentisini karşılamadı." ifadelerine yer verildi.

Asgari ücret basın toplantısına TÜRK-İŞ şoku! Asgari ücret basın toplantısına TÜRK-İŞ şoku!

MERKEZ BANKASI 2022'NİN SON FAİZ KARARINI AÇIKLADI

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasına karar verildiğini bildirdi.

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ALMANYA'DA TÜRK VATANDAŞININ CENAZESİNİ YANLIŞLIKLA YAKTILAR

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Almanya'nın Hannover kentinde Abdülkadir Sargın isimli Türk vatandaşı vefat etti. Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında ailesini kahredecek bir yanlışlık yapıldı. Sargın'ın cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılıp yakıldı.

Almanya'da skandal! Türk vatandaşının cenazesini yaktılar... Almanya'da skandal! Türk vatandaşının cenazesini yaktılar...

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI GALATASARAY'I REDDETTİ

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer'i gündemine aldığı biliniyordu. Hatta Portekiz'de çıkan haberlerde, yeni takımında yeteri kadar forma şansı bulamayan 22 yaşındaki eldivenin Galatasaray ile anlaştığı ileri sürülmüştü. Galatasaray ile Berke Özer iddiaları devam ederken, bu sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Eyüpspor'un Başkanı Murat Özkaya, D Smart’ta katıldığı bir programda transferi resmen açıkladı.

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asgari ücret Merkez Bankası türk iş

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