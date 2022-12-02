Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Nebati'den 'EYT' açıklaması, Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' mesajı, sahte doktorun yazışmaları...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAKAN NEBATİ'DEN 'EYT' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kıdem tazminatı yüküne ilişkin uygun finansman koşulları için KGF paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını söyledi.

KAVCIOĞLU'NDAN 'ENFLASYON' MESAJI

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan dikkat çeken bir enflasyon mesajı geldi. Kavcıoğlu, enflasyonun tek haneye düşeceğine dair mesaj verirken, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

SAHTE DOKTORUN YAZIŞMALARI VE SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorun bu kez de ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin yer aldığı WhatsApp grubuna ses kaydı atan Özkiraz'ın girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktardığı, ''70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" gibi ifadeler kullandığı görüldü. Özkiraz'ın öğrencilere verdiği bilgileri yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, ''Gencecik bir kız. Hayal dünyası kurmuş kendisine. Umarım bir an önce tedavi olur'' ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Asgari ücret 2023 zammı için milyonlar gözünü zorlu görüşme sürecine çevirdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplumu tebessüm ettirmeyecek asgari ücret kararının altına imza atmayacaklarını söyleyerek ilk kez rakam verdi. Canlı yayında konuşan Atalay, “tebessüm ettirmeyen” asgari ücrete imza atmayacaklarını söyledi ve kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu belirtti.

GALATASARAY'DAN SAKATLANAN ICARDİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bırakmıştı. Galatasaray'dan yapılan ilk açıklamada ""Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer almıştı. Gerçekleştirilen MR sonucu Icardi'nin arka adale grubunda kas hasarı ve zorlanma tespit edildiği duyuruldu.