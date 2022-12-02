HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Nebati'den 'EYT' açıklaması, Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' mesajı, sahte doktorun yazışmaları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Nebati'den 'EYT' açıklaması, Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' mesajı, sahte doktorun yazışmaları...

02.12.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'EYT' açıklaması, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' mesajı, sahte doktorun yeni ortaya çıkan ses kaydı ve yazışmaları, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret için rakam, Galatasaray'dan Icardi'nin sakatlığı hakkında açıklama...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bakan Nebati'den 'EYT' açıklaması, Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' mesajı, sahte doktorun yazışmaları...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAKAN NEBATİ'DEN 'EYT' AÇIKLAMASI

thumbs_b_c_d85d109dd6b06520d9e1bcfe36e20e91

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kıdem tazminatı yüküne ilişkin uygun finansman koşulları için KGF paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını söyledi.

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı' Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı'

KAVCIOĞLU'NDAN 'ENFLASYON' MESAJI

thumbs_b_c_cc7d93a57793c6807d732a1632cf58b2

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan dikkat çeken bir enflasyon mesajı geldi. Kavcıoğlu, enflasyonun tek haneye düşeceğine dair mesaj verirken, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

SAHTE DOKTORUN YAZIŞMALARI VE SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

1

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorun bu kez de ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin yer aldığı WhatsApp grubuna ses kaydı atan Özkiraz'ın girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktardığı, ''70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" gibi ifadeler kullandığı görüldü. Özkiraz'ın öğrencilere verdiği bilgileri yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, ''Gencecik bir kız. Hayal dünyası kurmuş kendisine. Umarım bir an önce tedavi olur'' ifadelerini kullandı.

Yazışmaları da ortaya çıktı! '70'inci hastama bakıyorum' Yazışmaları da ortaya çıktı! '70'inci hastama bakıyorum'

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

thumbs_b_c_6b6cb9942db353c9545225b927f4e370

Asgari ücret 2023 zammı için milyonlar gözünü zorlu görüşme sürecine çevirdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplumu tebessüm ettirmeyecek asgari ücret kararının altına imza atmayacaklarını söyleyerek ilk kez rakam verdi. Canlı yayında konuşan Atalay, “tebessüm ettirmeyen” asgari ücrete imza atmayacaklarını söyledi ve kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu belirtti.

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL! Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

GALATASARAY'DAN SAKATLANAN ICARDİ HAKKINDA AÇIKLAMA

abadv

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bırakmıştı. Galatasaray'dan yapılan ilk açıklamada ""Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer almıştı. Gerçekleştirilen MR sonucu Icardi'nin arka adale grubunda kas hasarı ve zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

MR sonucu belli oldu! G.Saray'da Icardi şoku, Fenerbahçe derbisi... MR sonucu belli oldu! G.Saray'da Icardi şoku, Fenerbahçe derbisi...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de korkutan deprem! AFAD duyurduDüzce'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattıSahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattı
CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.