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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Putin' mesajı, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu, Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı...

08.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Putin'in haklı olduğu bir konu var" açıklaması, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumunda endişelendiren gelişme, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Tarkan'ın İzmir konserinde mekan değişikliği, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Putin' mesajı, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu, Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'PUTİN' MESAJI

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Ukrayna'da savaş nedeniyle mahsur kalan tahılın Türkiye'nin arabuluculuğuyla Karadeniz'den ihtiyaç sahibi ülkelere ihracı açılması için imzalanan tahıl koridoru anlaşmasındaki son durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rahatsız olduğunu dile getirerek konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti. Bugünkü konuşmasında "Putin'in haklı olduğu bir konu olduğunu" ifade eden Erdoğan, "Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil" diyerek konuyu Putin'le ele alacaklarını söyledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Haklı olduğu bir konu var' diyerek mesaj verdi! 'Putin'i rahatsız ediyor'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Haklı olduğu bir konu var' diyerek mesaj verdi! 'Putin'i rahatsız ediyor'

KRALİÇE ELIZABETH'E DOKTOR GÖZETİMİ

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundaki son gelişme endişe yarattı. Doktorları, Kraliçe'nin tıbbi gözetim altına alındığını açıkladı. Kraliçe'nin torunları Veliaht Prens Charles ile Prens William'ın, Elizabeth'in bulunduğu İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne hareket ettiği bilgisi gelirken 2 gün önce görevi Kraliçe'den alarak ülkenin yeni başbakanı olan Liz Truss'tan da açıklama geldi.

SON DAKİKA | Kraliçe 2. Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamaSON DAKİKA | Kraliçe 2. Elizabeth tıbbi gözetim altına alındı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Temmuzda 50 baz puanlık artış yapan ECB, beklendiği üzere bugünkü toplantıda faizi 75 baz puanlık artış yaptı. Bununla birlikte refinansman faiz oranı yüzde 1,50'ye yükselirken ECB tarihinin en büyük faiz artırımına imza atmış oldu.

Son dakika: Euroyu etkileyecek karar! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Tarihinin en büyük faiz artışıSon dakika: Euroyu etkileyecek karar! Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Tarihinin en büyük faiz artışı

TARKAN'IN KONSERİNİN YERİ DEĞİŞTİ

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Megastar Tarkan'ın İzmir'de yarın vereceği konser için heyecanlı bekleyiş sürerken Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda kurulan dev sahne çöktü. Bunun üzerine "Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" diyen Tarkan, konseri vereceği yeni mekanı duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarkan, "Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyorum" dedi.

Sahnesi çökmüştü! Tarkan'ın İzmir Konseri nerede? Tarkan bu sözlerle duyurduSahnesi çökmüştü! Tarkan'ın İzmir Konseri nerede? Tarkan bu sözlerle duyurdu

FENERBAHÇE İSTEDİ, BEŞİKTAŞ ALDI

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Transfer tescil sezonunun bitişine saatler kala Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç transferinde flaş gelişme yaşandı. 22 yaşındaki savunma oyuncusu Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu. Devreye Beşiktaş girdi ve Adana Demirspor'a siyah-beyazlı kulübün ettiği teklif karşılık buldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da transferi resmen açıklarken Tayyip Talha'nın 21.30'da İstanbul'da olmasının beklendiği bildirildi.

Transferin son gününde ortalık karıştı! Fenerbahçe anlaştı, Beşiktaş aldı...Transferin son gününde ortalık karıştı! Fenerbahçe anlaştı, Beşiktaş aldı...


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası
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