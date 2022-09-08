Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Putin' mesajı, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu, Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'PUTİN' MESAJI

Ukrayna'da savaş nedeniyle mahsur kalan tahılın Türkiye'nin arabuluculuğuyla Karadeniz'den ihtiyaç sahibi ülkelere ihracı açılması için imzalanan tahıl koridoru anlaşmasındaki son durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rahatsız olduğunu dile getirerek konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söylemişti. Bugünkü konuşmasında "Putin'in haklı olduğu bir konu olduğunu" ifade eden Erdoğan, "Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil" diyerek konuyu Putin'le ele alacaklarını söyledi.

KRALİÇE ELIZABETH'E DOKTOR GÖZETİMİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundaki son gelişme endişe yarattı. Doktorları, Kraliçe'nin tıbbi gözetim altına alındığını açıkladı. Kraliçe'nin torunları Veliaht Prens Charles ile Prens William'ın, Elizabeth'in bulunduğu İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne hareket ettiği bilgisi gelirken 2 gün önce görevi Kraliçe'den alarak ülkenin yeni başbakanı olan Liz Truss'tan da açıklama geldi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Temmuzda 50 baz puanlık artış yapan ECB, beklendiği üzere bugünkü toplantıda faizi 75 baz puanlık artış yaptı. Bununla birlikte refinansman faiz oranı yüzde 1,50'ye yükselirken ECB tarihinin en büyük faiz artırımına imza atmış oldu.

TARKAN'IN KONSERİNİN YERİ DEĞİŞTİ

Megastar Tarkan'ın İzmir'de yarın vereceği konser için heyecanlı bekleyiş sürerken Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda kurulan dev sahne çöktü. Bunun üzerine "Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" diyen Tarkan, konseri vereceği yeni mekanı duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarkan, "Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyorum" dedi.

FENERBAHÇE İSTEDİ, BEŞİKTAŞ ALDI

Transfer tescil sezonunun bitişine saatler kala Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç transferinde flaş gelişme yaşandı. 22 yaşındaki savunma oyuncusu Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu. Devreye Beşiktaş girdi ve Adana Demirspor'a siyah-beyazlı kulübün ettiği teklif karşılık buldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da transferi resmen açıklarken Tayyip Talha'nın 21.30'da İstanbul'da olmasının beklendiği bildirildi.



