Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Demir Yumruk operasyonu, Bahçeli'nin TTB çıkışı, Mahsun Kırmızıgül, Abe'ye suikastın arka planı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

DEMİR YUMRUK'TA "KUR'AN" ŞİFRESİ

Türkiye günlerdir Demir Yumruk operasyonunu konuşuyor. Operasyon, kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattıkları tespit edilen suç örgütlerine yönelik düzenlenmişti. Operasyonun ardından suç örgütlerinin içyüzüne dair çok çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Erol Evcil'in de tutuklandığı operasyon kapsamında, suç örgütü lideri Melih Karabacak'ın kardeşi Alican Karabacak'la arasının açılması üzerine Alican Karabacak'ın kendi grubunu kurup soyadını değiştirdiği öğrenildi. Melih Karabacak'ın grubunda ise konuşmalarda 'cirolu çek' için için 'Kur'an' şeklinde şifre kullanılması dikkat çekti.

JAPONYA ESKİ BAŞBAKANI ABE'YE SUİKASTİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Dünya dün Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin katıldığı bir etkinlikte suikasta uğramasıyla şok geçirdi. Abe konuşma etkinlikte konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradıktan sonra yaşamını yitirdi. Japonya'nın en etkili siyasi figürlerinden olan Abe'nin uğradığı suikastın arka planıyla ilgili bugün çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Abe'yi öldüren saldırgan, saldırıyı ailevi bir meseleyi Abe'nin dini bir örgütle bağlantısı olduğunu düşünerek gerçekleştirdiğini söyledi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN ESKİ EŞE NAFAKA

Evliyken başka bir kadınla yaşadığı ilişki ifşa olan ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'a servet ödediği ortaya çıktı. Kırmızıgül'ün Binay'a her ay 80 bin TL nafaka ödediği ileri sürülürken iddiaya göre Kırmızıgül nafaka parasının yanı sıra Binay'ın benzin parasına kadar ödeyecek.

BAHÇELİ'DEN TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE SERT ÇIKIŞ

Geçtiğimiz günlerde Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın cinayete kurban gitmesinin yankıları devam ediyor. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından sağlık çalışanları birçok ilde protestolar yapıp iş bırakmış, Türk Tabipler Birliği 2 günlük grev kararı almıştı. Türk Tabipler Birliği'ne eleştirilerine sık sık sert bir dille yineleyen Bahçeli, bayramın ilk gününde Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda da Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması gerektiğini vurguladı ve "Hekim kardeşlerim yeni bir organizasyon kurmalıdır. Kendilerini doktor kılıklı, anarşist kılıklı insanlardan kurtulmalıdır. Türk ismini taşıyan Türk'e düşman olur mu?" ifadelerini kullandı.

SRİ LANKA'DAKİ OLAYLAR

Sri Lanka, tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Halk, hükümet karşıtı protestolarının şiddetini gittikçe artırıyor. Başbakan Ranil Wickremesingh'in ise istifa etmeye hazır olduğu bildirildi. Bu arada Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da düzenledikleri geniş çaplı hükümet karşıtı protestoda, devlet başkanlığı yerleşkesine giren göstericilerin sosyal medyada ve basında yayınlanan görüntüleri dikkati çekti. Görüntülerde, protestocuların yerleşkedeki havuza girerek eğlendiği görülüyor.



