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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 'Deterjan Pazarı' vurgunu, Erdoğan'dan indirim açıklaması, doğal gazda kritik tarih...

11.08.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Deterjan Pazarı vurgunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükbaş hayvan etinde indirim açıklaması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz için tarih, Fenerbahçe'de transferde ters köşe, balı fazla kaçırınca fenalaşan ayı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? 'Deterjan Pazarı' vurgunu, Erdoğan'dan indirim açıklaması, doğal gazda kritik tarih...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

'DETERJAN PAZARI' VURGUNU

Türkiye'nin gündemindeki yerini uzun süre tutan Çiftlikbank ve Thodex vurgunlarının ardından şimdi de Deterjan Pazarı olayı adlı şirket nedeniyle mağdur olan on binlerce kişi 500 milyon liradan fazla parasını kaptırdı. Şirketin sahibi Süleyman Kocabaş'ın kayıplara karıştığı iddiası ortalığı karıştırırken sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocabaş, "Ödemelerle ilgili bizim önümüzdeki süreci ertelemem gerekiyor. Yapacak hiçbir şey yok" diye konuştu.

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Türkiye'nin konuştuğu 'Deterjan Pazarı' vurgununda yeni gelişme! Binlerce kişi mağdur olmuştu! Şirketin kurucusu Süleyman Kocabaş ilk kez konuştuTürkiye'nin konuştuğu 'Deterjan Pazarı' vurgununda yeni gelişme! Binlerce kişi mağdur olmuştu! Şirketin kurucusu Süleyman Kocabaş ilk kez konuştu

BAKAN DÖNMEZ'DEN 'DOĞAL GAZ' AÇIKLAMASI

Türkiye kendi doğal gazını kullanacağı tarihi merakla beklerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den konuyla ilgili açıklama geldi. "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için ise "2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız" ifadelerini kullandı.

AA-20220811-28619669-28619668-ENERJI_VE_TABII_KAYNAKLAR_BAKANI_DONMEZ_AA_EDITOR_MASASINA_KONUK_OLDU

Bakan Dönmez: 45-60 günlük süremiz var, müjdeyi paylaşacağız!Bakan Dönmez: 45-60 günlük süremiz var, müjdeyi paylaşacağız!

ERDOĞAN: BÜYÜKBAŞ HAYVAN ETİNDE İNDİRİMLİ SATIŞ BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kâr amaçlı kuruluşlar olmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir indirim açıklaması geldi. Büyükbaş hayvan etlerinin de indirimli satılmaya başlanacağını duyuran Erdoğan, "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

FENERBAHÇE'DE TRANSFERDE TERS KÖŞE

Fenerbahçe'de forvet bölgesine takviye için transfer çalışmaları sürerken yönetimin kimsenin beklemediği bir isimle temasta olduğu öğrenildi. Transferin son günü olan 7 Eylül öncesi Fenerbahçe'nin kadrosuna atarak açıklaması beklenen isim ise Keita Balde. Ancak İspanyol asıllı Senegalli oyuncuyu Valencia ve Roma'nın da istemesi işi zorlaştırıyor. Balde'nin menajeri ile görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe Yönetimi transferin son gününe dek diğer seçenekleri de sıcak tutacak.

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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe'den forvette ters köşe! SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe'den forvette ters köşe! "O gelirse şampiyonuz"

BALI FAZLA KAÇIRINCA...

Düzce'de bal kovanlarına dadanan bir ayı yavrusu, balı fazla kaçırınca fenalaştı, komaya girdi. Ayının o anları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı, yüzleri gülümsetti. Orman Genel Müdürlüğü ayının sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken Rizeli bir bal satıcısı ayının deli bal yediğini söyleyerek balın, insanları olduğu gibi ayıları da çarpabildiğini söyledi.

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Yediği bal sonrası fenalaşan ayıya Rizeli balcıdan teşhis: Kesin deli bal yemiştirYediği bal sonrası fenalaşan ayıya Rizeli balcıdan teşhis: Kesin deli bal yemiştir


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