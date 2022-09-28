Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan 'Mansur Yavaş' göndermesi, memurlara maaş promosyonu, Lina'nın ölümünde yeni detaylar...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MEMURLARA MAAŞ PROMOSYONUNDA YENİ GELİŞMELER

Adalet Bakanlığı personeli için maaş promosyonları beklenen tarihten öne çekildi. Bakanlıkta görev yapan memurların maaş promosyonu bugün itibarıyla banka hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öte yandan polislere verilecek maaş promosyonu da belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada maaş promosyonu 27 bin TL olarak açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VATANDAŞA 'MANSUR YAVAŞ' YANITI

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaneye ilişkin konuşurken gündemle ilgili değerlendirmelerini de paylaştı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından geçilen kurdele kesimi sırasında ise vatandaşla ilginç bir diyalog yaşandı. Vatandaşın yol talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir dur, bir dur" diyerek ABB Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptı.

3 YAŞINDAKİ LİNA'NIN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ İFADELER

Kayıp olarak aranırken cansız bedeni derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümünün perde arkasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak tutuklanan Muhabbet Toz ile sevgilisi Mehmet Aksu'nun ifadeleri ortaya çıktı. Aksu'nun "Muhabbet bana, 'bu çocuğun cesedini yakayım, parçalarını bir yere gömeyim, kurtulayım' dedi" açıklamasını yaptığı öğrenildi. Toz ise "Mehmet ile birlikte oturup karar verdik. Bu çocuğu önce yakalım diye düşündük. Daha sonra yakmaktan vazgeçtik" dedi.

ÇİLİNGİROĞLU'NDAN MEHMET DİNÇERLER İDDİASINA SERT TEPKİ

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma sürecinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dinçerler'in, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çilingiroğlu avukatları aracılığıyla açıklama yaparak "Gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyoruz" ve sevgilisinin de yanında olduğu belirtildi.

ARDA TURAN TEKNİK DİREKTÖR OLUYOR

Galatasaray, Arda Turan'ın teknik direktör olması için harekete geçti. Erden Timur, satın aldığı Olympic Charleroi'nın teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ı getirmeyi planlıyor. Yönetim takımı Arda Turan'a emanet ederek sağlama almanın peşinde. Tecrübesi ve kalitesiyle güven sarı-kırmızı yönetimin güvenini kazanan Turan, hem tecrübelenmesi hem de oyuncuların saygı duyacağı bir isim olduğu için bu göreve getirilecek.



