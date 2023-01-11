Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT'de kredi desteği, otomotiv piyasasındaki iddialara inceleme, İmamoğlu'na yeni dava...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

EYT'DE KREDİ DESTEĞİ

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik tedbirler kapsamında yeni KGF destek paketi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Kredi destek paketi kapsamında EYT için işverenlere 25 milyar TL'lik destek sağlanacak.

İMAMOĞLU'NA BİR DAVA DAHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin olarak, 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yeni dava açıldı. İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı ve incelemesi sonucunda açılan davada, İmamoğlu dahil dönemin Beylikdüzü Belediye yetkilisi 7 isim hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Konuyla ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

BAKAN BOZDAĞ'DAN SİNAN ATEŞ CİNAYETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili açıklamasında 13 kişinin tutuklandığını belirtirken "Kimliği belli tetikçi aranıyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak" dedi.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ İDDİALARINA İNCELEME

Son dönemde sıfır otomobillerde temin sorunu ve fiyatların yükselmesiyle özellikle ikinci el otomobil piyasasına talep yükseldi. Bu sırada hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasını çeşitli yollarla zarara uğratma amacıyla hareket eden kişiler hakkında harekete geçildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, alınan önlemi sosyal medya hesabından duyurdu.

TTB BAŞKANI FİNCANCI DAVASINDA KARAR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Fincancı hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası verilirken tahliyesine karar verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları sebebiyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Fincancı'ya son sözü de soruldu.

TRABZONSPOR'DAN ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi bu sezon beklentilerin altında kalırken, özellikle son hafta oynanan 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası işler karışmıştı. Bordo-mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali verirken, başkan Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik" dedi.