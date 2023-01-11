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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT'de kredi desteği, otomotiv piyasasındaki iddialara inceleme, İmamoğlu'na yeni dava...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT'de kredi desteği, otomotiv piyasasındaki iddialara inceleme, İmamoğlu'na yeni dava...

11.01.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. EYT'de kredi desteğinin ayrıntıları, Ekrem İmamoğlu'na açılan yeni dava, Sinan Ateş cinayeti hakkında yeni açıklama, sıfır ve ikinci el araç iddialarına inceleme, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki davada karar, Trabzonspor'dan Abdullah Avcı hakkında resmi açıklama...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? EYT'de kredi desteği, otomotiv piyasasındaki iddialara inceleme, İmamoğlu'na yeni dava...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

EYT'DE KREDİ DESTEĞİ

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Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik tedbirler kapsamında yeni KGF destek paketi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Kredi destek paketi kapsamında EYT için işverenlere 25 milyar TL'lik destek sağlanacak.

Son dakika: EYT'de KGF desteği nasıl olacak? Bakan Nebati rakamı açıkladı: İşverene 25 milyar TL kredi... Son dakika: EYT'de KGF desteği nasıl olacak? Bakan Nebati rakamı açıkladı: İşverene 25 milyar TL kredi...

İMAMOĞLU'NA BİR DAVA DAHA

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin olarak, 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yeni dava açıldı. İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı ve incelemesi sonucunda açılan davada, İmamoğlu dahil dönemin Beylikdüzü Belediye yetkilisi 7 isim hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Konuyla ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

İmamoğlu hakkında ihaleye fesat suçlamasıyla yeni dava İmamoğlu hakkında ihaleye fesat suçlamasıyla yeni dava

BAKAN BOZDAĞ'DAN SİNAN ATEŞ CİNAYETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili açıklamasında 13 kişinin tutuklandığını belirtirken "Kimliği belli tetikçi aranıyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak" dedi.

'Sinan Ateş' cinayeti hakkında yeni açıklama: Kimliği belli tetikçi aranıyor 'Sinan Ateş' cinayeti hakkında yeni açıklama: Kimliği belli tetikçi aranıyor

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ İDDİALARINA İNCELEME

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Son dönemde sıfır otomobillerde temin sorunu ve fiyatların yükselmesiyle özellikle ikinci el otomobil piyasasına talep yükseldi. Bu sırada hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasını çeşitli yollarla zarara uğratma amacıyla hareket eden kişiler hakkında harekete geçildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, alınan önlemi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sıfır ve ikinci el araç iddialarına inceleme! Sıfır ve ikinci el araç iddialarına inceleme!

TTB BAŞKANI FİNCANCI DAVASINDA KARAR

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Fincancı hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası verilirken tahliyesine karar verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları sebebiyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Fincancı'ya son sözü de soruldu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası... TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası...

TRABZONSPOR'DAN ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi bu sezon beklentilerin altında kalırken, özellikle son hafta oynanan 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası işler karışmıştı. Bordo-mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali verirken, başkan Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik" dedi.

İlk kez konuştu! Resmi Abdullah Avcı açıklaması İlk kez konuştu! Resmi Abdullah Avcı açıklaması

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