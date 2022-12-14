Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İmamoğlu hakkında hapis cezası, AK Parti'den ilk yorum, asgari ücret...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın son duruşması bugün görüldü. İmamoğlu sosyal medyadan destek çağrısı yaptı, Akşener'den jet yanıt geldi. Duruşmada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu, kararın ardından Saraçhane'de halka seslendiği ilk açıklamasında "Bu sabahki umudum bir ise şu anki umudum bin" dedi.

AK PARTİ'DEN İMAMOĞLU İÇİN İLK YORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Verilen cezaya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, açıklamalarda bulundu. Turan, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİNCİ TOPLANTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Yeni asgari ücret için herhangi bir rakam konuşulmadı. Artık muhtemelen son toplantıda konuşulur" dedi.

İSTİSMAR DAVASINDA YAKALAMA KARARI

6 yaşındaki çocuğun evlendirilip cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. H. K. G.'nin 'evlendirildiği' Kadir İstekli ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak şüpheliler, adreste bulunamayınca polisler ayrıldı.

LEVENT GÖKTAŞ İÇİN İADE KARARI

Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Mustafa Levent Göktaş Interpol tarafından hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranırken geçtiğimiz eylül ayında Bulgaristan'da yakalanmış, Bulgaristan mahkemesi Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesini reddetmişti. Son yaşanan gelişmelere göre Bulgaristan, Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebini kabul etti.

YEMEK KARTI AÇIKLAMASI

Yemek ödemeleri 2023 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranı artışı ile 51 liradan 110 liraya yükselecek. Ancak milyonlarca çalışan tarafından kullanılan yemek kartları için yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Bu kapsamda market alışverişlerinde yemek kartları kullanılmayacak denilmişti. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den konuyla ilgili açıklama geldi.



