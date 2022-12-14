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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İmamoğlu hakkında hapis cezası, AK Parti'den ilk yorum, asgari ücret...

14.12.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası, AK Parti'den 'İmamoğlu' kararına ilk yorum, asgari ücret için ikinci toplantı, Türkiye'yi sarsan istismar olayında yeni gelişme, Bulgaristan'ın Levent Göktaş kararı, yemek kartları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İmamoğlu hakkında hapis cezası, AK Parti'den ilk yorum, asgari ücret...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın son duruşması bugün görüldü. İmamoğlu sosyal medyadan destek çağrısı yaptı, Akşener'den jet yanıt geldi. Duruşmada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. İmamoğlu, kararın ardından Saraçhane'de halka seslendiği ilk açıklamasında "Bu sabahki umudum bir ise şu anki umudum bin" dedi.

İmamoğlu için mahkeme kararını verdi İmamoğlu için mahkeme kararını verdi

AK PARTİ'DEN İMAMOĞLU İÇİN İLK YORUM

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Verilen cezaya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, açıklamalarda bulundu. Turan, "Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." dedi.

İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki! İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki!

ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİNCİ TOPLANTI

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 2'nci toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Yeni asgari ücret için herhangi bir rakam konuşulmadı. Artık muhtemelen son toplantıda konuşulur" dedi.

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

İSTİSMAR DAVASINDA YAKALAMA KARARI

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6 yaşındaki çocuğun evlendirilip cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. H. K. G.'nin 'evlendirildiği' Kadir İstekli ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak şüpheliler, adreste bulunamayınca polisler ayrıldı.

'Çocuk gelin' davasında yeni gelişme! Yakalama kararı verildi 'Çocuk gelin' davasında yeni gelişme! Yakalama kararı verildi

LEVENT GÖKTAŞ İÇİN İADE KARARI

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Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Mustafa Levent Göktaş Interpol tarafından hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranırken geçtiğimiz eylül ayında Bulgaristan'da yakalanmış, Bulgaristan mahkemesi Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesini reddetmişti. Son yaşanan gelişmelere göre Bulgaristan, Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebini kabul etti.

Türkiye'nin talebi kabul edildi! Levent Göktaş iade ediliyor Türkiye'nin talebi kabul edildi! Levent Göktaş iade ediliyor

YEMEK KARTI AÇIKLAMASI

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Yemek ödemeleri 2023 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranı artışı ile 51 liradan 110 liraya yükselecek. Ancak milyonlarca çalışan tarafından kullanılan yemek kartları için yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Bu kapsamda market alışverişlerinde yemek kartları kullanılmayacak denilmişti. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı? Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?


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