HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İzmir ve Aydın'da facia, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'e silahlı saldırı, Ali Koç'tan flaş açıklamalar

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İzmir ve Aydın'da facia, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'e silahlı saldırı, Ali Koç'tan flaş açıklamalar

30.12.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda patlama, İzmir'de inşaatta vincin devrilmesi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e Ankara'da silahlı saldırı, bankalarda yeni dönem, Ali Koç'tan 'maç tekrar edilmeli' açıklaması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İzmir ve Aydın'da facia, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'e silahlı saldırı, Ali Koç'tan flaş açıklamalar

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İZMİR'DE VİNÇ DEVRİLDİ: 5 ÖLÜ

İZMİR

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Feci kaza ile ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıklamalarda bulundu. Köşger, vincin devrilmesi sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.

İzmir'de kule vincin bir kısmı devrildi! Ölü ve yaralılar var... İzmir'de kule vincin bir kısmı devrildi! Ölü ve yaralılar var...

RESTORANDAKİ PATLAMADA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

AA-20221230-29872582-29872580-AYDINDA_BIR_RESTORANDAKI_PATLAMADA_7_KISI_OLDU_4_KISI_YARALANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 7 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Aksoy ayrıca patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında gerçekleştiğini ifade etti. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi kentte bugünkü tüm etkinliklerin ertelendiğini duyurdu.

Son dakika: Nazilli'de restoranda patlama! Aydın Valisi Aksoy duyurdu: 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocuklar da var... Son dakika: Nazilli'de restoranda patlama! Aydın Valisi Aksoy duyurdu: 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocuklar da var...

ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

1

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı. Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğrayan Ateş'in başından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

BANKALARDA YENİ DÖNEM

thumbs_b_c_7ee669fe1d8dff7c3a20358b015d4de8

Bankalarda yeni dönem başlıyor. BDDK ile yürütülen çalışmanın kapsamında yeni kimlik kartları bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" dedi. Bakan Soylu, e-Devlet'ten yapılan işlem sayısına değinirken ayrıca bu yıl verilen ehliyet ve kimlik kartı sayılarını da duyurdu.

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

VERGİ DİLİMLERİ DEĞİŞTİ

VERGİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci diliminin 70 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldığını açıklayan Bakan Nebati, yol ve yemek ücretlerinde de artışa gidildiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi tarifesinin detaylarını paylaştı.

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri... Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

ALİ KOÇ'TAN "MAÇ TEKRAR EDİLMELİ" AÇIKLAMASI

a

Galatasaray çok tartışılan Sivasspor galibiyeti sonrası tekrar liderlik koltuğuna oturmuştu. Karşılaşmadaki olay yaratan pozisyona dair Fenerbahçe'den 'kara gece' paylaşımı gelirken, son gelişmelere dair basın toplantısında düzenleneceği duyurulmuştu. Merakla beklenen basın toplantısında konuşan Başkan Ali Koç dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, açıklamasında "Sivasspor cephesiyle konuştum, hakem ofsayt nedeniyle iptal ettiğini söylemiş. Hiç çizgi bile çekilmedi. Şöyle bir iddia var, "Çizgi yanlış çekildi ve bu fark edildikten sonra geri dönüşü olmadı!" Böyle bir şey varsa, vicdani olarak maç tekrar edilmeli!" dedi.

Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli! Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizi kirleten devasa gemiye rekor cezaDenizi kirleten devasa gemiye rekor ceza
Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltındaCinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltında
EYT sonrası siyaset ve iş dünyasından peş peşe açıklamalarEYT sonrası siyaset ve iş dünyasından peş peşe açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
ülkü ocakları

En Çok Okunan Haberler

ATM'den çektikleri paraya bakınca gözlerine inanamadılar

ATM'den çektikleri paraya bakınca gözlerine inanamadılar

7 yaşındaki Melis'in sır ölümü! Boğaz ağrısıyla götürdüler...

7 yaşındaki Melis'in sır ölümü! Boğaz ağrısıyla götürdüler...

Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli!

Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli!

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.