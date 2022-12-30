Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İzmir ve Aydın'da facia, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'e silahlı saldırı, Ali Koç'tan flaş açıklamalar

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İZMİR'DE VİNÇ DEVRİLDİ: 5 ÖLÜ

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Feci kaza ile ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıklamalarda bulundu. Köşger, vincin devrilmesi sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.

RESTORANDAKİ PATLAMADA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 7 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Aksoy ayrıca patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında gerçekleştiğini ifade etti. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi kentte bugünkü tüm etkinliklerin ertelendiğini duyurdu.

ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıya uğradı. Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğrayan Ateş'in başından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

BANKALARDA YENİ DÖNEM

Bankalarda yeni dönem başlıyor. BDDK ile yürütülen çalışmanın kapsamında yeni kimlik kartları bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" dedi. Bakan Soylu, e-Devlet'ten yapılan işlem sayısına değinirken ayrıca bu yıl verilen ehliyet ve kimlik kartı sayılarını da duyurdu.

VERGİ DİLİMLERİ DEĞİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci diliminin 70 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldığını açıklayan Bakan Nebati, yol ve yemek ücretlerinde de artışa gidildiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi tarifesinin detaylarını paylaştı.

ALİ KOÇ'TAN "MAÇ TEKRAR EDİLMELİ" AÇIKLAMASI

Galatasaray çok tartışılan Sivasspor galibiyeti sonrası tekrar liderlik koltuğuna oturmuştu. Karşılaşmadaki olay yaratan pozisyona dair Fenerbahçe'den 'kara gece' paylaşımı gelirken, son gelişmelere dair basın toplantısında düzenleneceği duyurulmuştu. Merakla beklenen basın toplantısında konuşan Başkan Ali Koç dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, açıklamasında "Sivasspor cephesiyle konuştum, hakem ofsayt nedeniyle iptal ettiğini söylemiş. Hiç çizgi bile çekilmedi. Şöyle bir iddia var, "Çizgi yanlış çekildi ve bu fark edildikten sonra geri dönüşü olmadı!" Böyle bir şey varsa, vicdani olarak maç tekrar edilmeli!" dedi.



