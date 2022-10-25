HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Konut projesinde ilk temel, parçalı güneş tutulması, İmamoğlu ile Yazıcı arasında gerginlik...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Konut projesinde ilk temel, parçalı güneş tutulması, İmamoğlu ile Yazıcı arasında gerginlik...

25.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni, tüm dünyada heyecanla takip edilen parçalı güneş tutulması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı arasında gerginlik, 'dünyanın en kirli adamı'ndan üzen haber, Şenol Güneş'ten 'Beşiktaş' açıklaması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Konut projesinde ilk temel, parçalı güneş tutulması, İmamoğlu ile Yazıcı arasında gerginlik...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

UCUZ SOSYAL KONUT PROJESİNDE İLK TEMEL ATILDI

AA-20221025-29248038-29248036-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. "Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye 8 milyon kişinin başvurduğunu belirtti. Projenin tamamlanma süresiyle ilgili Erdoğan "İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 5 yıl içinde de 500 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! İlk temel atıldı, Erdoğan tarih verdi Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! İlk temel atıldı, Erdoğan tarih verdi

DÜNYA GÜNEŞ TUTULMASINI İZLEDİ

qweqwe

Dünya bugün yılın ikinci ve son parçalı güneş tutulması için gökyüzüne kilitlendi. Yeryüzünün birçok noktasından görülebilen güneş tutulması nedeniyle dünyanın bazı noktalarında resmi tatil ilan edildi. Merakla beklenen güneş tutulması TSİ 13 ile 15 saatleri arasında gerçekleşti. Güneş tutulması maksimum evresine 13.50'de ulaştı. Yurdun dört bir yanından ilgiyle izlenen doğa olayı hakkında uzmanlar yapılmaması gerekenlerle ilgili uyarıda bulundu.

Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi

İMAMOĞLU İLE AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA GERGİNLİK

2

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik yaşandı. Konuşması sırasında başlayan protesto Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın ayrılışı sırasında arbedeye dönüştü. Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise Yazıcı'yı suçlayarak "Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor" diye konuştu.

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

'DÜNYANIN EN KİRLİ ADAMI' HAYATINI KAYBETTİ

1

İran’da yaşayan Amou Haji isimli bir adam hastalanma korkusuyla yarım asrı aşkın bir süredir banyo yapmıyordu. 50 yılı aşkın süredir banyo yapmayan ve tıraş olmayan Haji, İran’ın resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, 94 yaşındayken Fars eyaletindeki Dejgah köyündeki evinde ölü bulundu. 2013 yılında dünyanın en kirli adamının hayatını anlatan The Strange Life of Amou Haji adlı kısa bir belgesel de çekilmişti.

50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi 50 yılı aşkın süredir banyo yapmıyordu! Üzen haber geldi

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'BEŞİKTAŞ' AÇIKLAMASI

thumbs_b_c_9649a67428121ad37207656a6639e321

Geldiği günden beri taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan Valerien Ismael, 2 gün içinde takımdan kesin olarak ayrılarak siyah-beyazlılara veda edecek. Ismael'in takımdan ayrılmasına saatler kala Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan resmi açıklama geldi. Valerien Ismael'in yerine takımın başına geçebileceği konuşulan tecrübeli teknik adamlar, Beşiktaş iddialarına çok net cevap verdi. Güneş, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması geldi! Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması geldi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patlama sesleri panik yarattı! Sebebi anlaşıldıPatlama sesleri panik yarattı! Sebebi anlaşıldı
Dünya nefesini tuttu! Peş peşe nükleer bomba açıklamaları...Dünya nefesini tuttu! Peş peşe nükleer bomba açıklamaları...
Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti

Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi

Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

İlginizi Çekebilir

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damları yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damları yeter

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.