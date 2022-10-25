Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Konut projesinde ilk temel, parçalı güneş tutulması, İmamoğlu ile Yazıcı arasında gerginlik...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

UCUZ SOSYAL KONUT PROJESİNDE İLK TEMEL ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. "Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye 8 milyon kişinin başvurduğunu belirtti. Projenin tamamlanma süresiyle ilgili Erdoğan "İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 5 yıl içinde de 500 bin konutu bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

DÜNYA GÜNEŞ TUTULMASINI İZLEDİ

Dünya bugün yılın ikinci ve son parçalı güneş tutulması için gökyüzüne kilitlendi. Yeryüzünün birçok noktasından görülebilen güneş tutulması nedeniyle dünyanın bazı noktalarında resmi tatil ilan edildi. Merakla beklenen güneş tutulması TSİ 13 ile 15 saatleri arasında gerçekleşti. Güneş tutulması maksimum evresine 13.50'de ulaştı. Yurdun dört bir yanından ilgiyle izlenen doğa olayı hakkında uzmanlar yapılmaması gerekenlerle ilgili uyarıda bulundu.

İMAMOĞLU İLE AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA GERGİNLİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik yaşandı. Konuşması sırasında başlayan protesto Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın ayrılışı sırasında arbedeye dönüştü. Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise Yazıcı'yı suçlayarak "Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN KİRLİ ADAMI' HAYATINI KAYBETTİ

İran’da yaşayan Amou Haji isimli bir adam hastalanma korkusuyla yarım asrı aşkın bir süredir banyo yapmıyordu. 50 yılı aşkın süredir banyo yapmayan ve tıraş olmayan Haji, İran’ın resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, 94 yaşındayken Fars eyaletindeki Dejgah köyündeki evinde ölü bulundu. 2013 yılında dünyanın en kirli adamının hayatını anlatan The Strange Life of Amou Haji adlı kısa bir belgesel de çekilmişti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'BEŞİKTAŞ' AÇIKLAMASI

Geldiği günden beri taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan Valerien Ismael, 2 gün içinde takımdan kesin olarak ayrılarak siyah-beyazlılara veda edecek. Ismael'in takımdan ayrılmasına saatler kala Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan resmi açıklama geldi. Valerien Ismael'in yerine takımın başına geçebileceği konuşulan tecrübeli teknik adamlar, Beşiktaş iddialarına çok net cevap verdi. Güneş, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.