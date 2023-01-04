Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memur ve emekli maaşları, 'Yeni Evim' konut kampanyası, özel okul zammı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM ORANI ARTTI

Dün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında bugün tekrar kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve tüm emeklilerin 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını belirtti. En düşük emekli maaşı da 5.500 TL oldu. En düşük memur maaşı da 9.105 TL'den 11.848 TL'ye yükseltildi.

'YENİ EVİM' KONUT KAMPANYASINDA DETAYLAR BELLİ OLDU

Orta gelir konut kampanyası için düşük faizli kredi adımı atıldı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın dahil katılım bankalarının dahil olduğu kampanyanın başvuru şartları ve tarihini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum tek tek açıkladı. Programa başvurmak için konut sahibi olunmaması gerekecek. Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Öte yandan 0,69 faiz ve 180 ay vade ile örnek ödeme tablosu da ortaya çıktı.

ÖZEL OKULLARDA ZAM ORANI BELLİ OLDU

2023-2024 eğitim öğretim yılında özel okullarda uygulanacak zam oranı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'TÜFE baz olacak şekilde 2023 fiyatını belirleme kararı aldık' dedi. Özer, özel okullarda zam oranının yüzde 65 olduğunu duyurdu.

İMAMOĞLU'NDAN 'TERÖR SORUŞTURMASI' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'de yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İzmir Valiliği'nin yürüttüğü güvenlik soruşturması sonrasında İçişleri Bakanı Soylu'nun yetkisini kullandığını belirten İmamoğlu, "Buradan sormak istiyorum, hani yetkin yoktu? Bakan Soylu, neden 8 aydır görevini yerine getirmediğini açıklamalı. Bakan Soylu'nun görev ihmalini resmi bir belgeyle kanıtlamışızdır. Hakkında suç duyurusuna bulunacağız" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN İMAMOĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki terör soruşturmasına ilişkin iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu'nun daha önce ortaya attığı telefonla görüşme iddiaları hakkında açıklama yaparken Soylu, yapılan görüşmeleri sayı vererek açıkladı. Soylu İmamoğlu'na hitaben "Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni isteyebilirsin. Hemşehrilerimizi kullanabilirsin. Bunlar normal ama yalandır demek normal değildir" ifadelerini kullandı.

EDA TAŞPINAR'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Taşpınar savunmasında oranın ibadethane olduğunu anlamadığını, tepkilerden sonra korkup paylaşımı hemen kaldırdığını açıkladı.