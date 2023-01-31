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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? SMA hastaları, iki vekil için önemli karar, konut için arsa kurası, Galatasaray'da ayrılık...

31.01.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni karar, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı, 1 milyon konut arsası için kura çekim tarihi, sosyal medyada cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar, Haluk Levent'ten 'Melek Mızrak Subaşı' paylaşımı, Galatasaray'da ayrılık...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? SMA hastaları, iki vekil için önemli karar, konut için arsa kurası, Galatasaray'da ayrılık...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

SMA BİLİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

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SMA Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Evlilik öncesi ve yenidoğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım %100. Artık iki ilaç tedavi rehberinde." ifadelerini kullandı.

Son dakika: SMA Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca duyurdu... Artık iki ilaç tedavi rehberinde Son dakika: SMA Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca duyurdu... Artık iki ilaç tedavi rehberinde

CHP'Lİ VE İYİ PARTİLİ 2 VEKİL HAKKINDA 'DOKUNULMAZLIK' KARARI

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TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak. Lütfü Türkkan'ın 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından, Ali Mahir Başarır'ın ise 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlamasından dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor.

Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için flaş karar Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için flaş karar

CİNSEL İÇERİKLİ YAYINDA TEPKİ ÇEKEN ANLAR

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Canlı yayında izleyicilerine erotik gösteri yapıp para topladığı iddia edilen kadın sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadın o anlarda kadraja giren, çocuğu olduğu öne sürülen kişiyle de ilgilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken H. K. adlı kadın gözaltına alındı.

Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar Kadraja giren kişiyi görenler ateş püskürdü! Cinsel içerikli yayında tepki çeken anlar

HALUK LEVENT'TEN 'MELEK MIZRAK SUBAŞI' PAYLAŞIMI

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Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sonrasında en çok konuşulan isimlerden oldu. Günlerdir konuşulan Subaşı gündemine Haluk Levent de tepkisiz kalamadı ve güldüren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada eski halini paylaşan Haluk Levent "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" diyerek takipçilerini güldürdü.

Sonunda dayanamadı! "Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş..." Sonunda dayanamadı! "Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş..."

1 MİLYON KONUT ARSASI İÇİN KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesindeki sosyal konut kuralarında sona gelindi. “İlk Evim” projesinde 85 günde noter huzurunda çekilen kuralarla birlikte 71 ilde toplamda 182 bin 599 konutun hak sahibi belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat'ta başlayacağını açıkladı.

Son dakika: Bakan Kurum duyurdu! 1 milyon konut arsası kura çekimleri 1 Şubat'ta başlayacak Son dakika: Bakan Kurum duyurdu! 1 milyon konut arsası kura çekimleri 1 Şubat'ta başlayacak

GALATASARAY'DA AYRILIK RESMİLEŞTİ

Ekran Alıntısı

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic ile yollarını resmen ayırdı. Sarı-Kırmızılılar Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirimde, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini feshetti! Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini feshetti!

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