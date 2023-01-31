Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? SMA hastaları, iki vekil için önemli karar, konut için arsa kurası, Galatasaray'da ayrılık...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

SMA BİLİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

SMA Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Evlilik öncesi ve yenidoğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım %100. Artık iki ilaç tedavi rehberinde." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VE İYİ PARTİLİ 2 VEKİL HAKKINDA 'DOKUNULMAZLIK' KARARI

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak. Lütfü Türkkan'ın 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından, Ali Mahir Başarır'ın ise 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlamasından dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor.

CİNSEL İÇERİKLİ YAYINDA TEPKİ ÇEKEN ANLAR

Canlı yayında izleyicilerine erotik gösteri yapıp para topladığı iddia edilen kadın sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadın o anlarda kadraja giren, çocuğu olduğu öne sürülen kişiyle de ilgilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken H. K. adlı kadın gözaltına alındı.

HALUK LEVENT'TEN 'MELEK MIZRAK SUBAŞI' PAYLAŞIMI

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sonrasında en çok konuşulan isimlerden oldu. Günlerdir konuşulan Subaşı gündemine Haluk Levent de tepkisiz kalamadı ve güldüren bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada eski halini paylaşan Haluk Levent "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" diyerek takipçilerini güldürdü.

1 MİLYON KONUT ARSASI İÇİN KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesindeki sosyal konut kuralarında sona gelindi. “İlk Evim” projesinde 85 günde noter huzurunda çekilen kuralarla birlikte 71 ilde toplamda 182 bin 599 konutun hak sahibi belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat'ta başlayacağını açıkladı.

GALATASARAY'DA AYRILIK RESMİLEŞTİ

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic ile yollarını resmen ayırdı. Sarı-Kırmızılılar Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirimde, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.