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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sözleşmelilere kadro müjdesi, Sarallar operasyonu, benzin fiyatları, Kadir Şeker...

05.07.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 24 saatte Türkiye ve dünya neleri konuştu, hangi gelişmeler yaşandı? Günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. 500 bin sözleşmeli personele kadro müjdesi, Sarallar operasyonu, Kadir Şeker davası, benzin fiyatları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sözleşmelilere kadro müjdesi, Sarallar operasyonu, benzin fiyatları, Kadir Şeker...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Ankara'da ağırladı. Erdoğan basın toplantısında, "Karadeniz koridoru önem ifade ediyor. Putin ve Zelenskiy'nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Tahılın dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizde sıkıntı yok ama dünyada var. 1 hafta-10 gün içinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Karadeniz'de tahıl koridoru planı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurduSon Dakika: Karadeniz'de tahıl koridoru planı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu

500 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN KADRO MÜJDESİ

KADRO

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmeli personellerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ekim ayını işaret eden Akbaşoğlu, sözleşmeli personellerin kadro durumunu Meclis açıldığında gündeme alacaklarını belirtti.

Son dakika: 500 bin sözleşmeli personel için kadro müjdesi! AK Partili isim tarih vererek duyurduSon dakika: 500 bin sözleşmeli personel için kadro müjdesi! AK Partili isim tarih vererek duyurdu

SARALLAR OPERASYONUNDA ÜNLÜ İSİMLER EMNİYET'E ÇAĞRILDI

SARALLAR

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 119 kişi gözaltına alınmıştı. Günlerce konuşulan operasyonda yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi ile tanınan Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi ünlü isimlerin de soruşturmayla ilgili olarak Emniyet'e çağrıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Sarallar operasyonunda flaş gelişme! Ünlü isimler Emniyet'e çağrıldı: Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin...SON DAKİKA | Sarallar operasyonunda flaş gelişme! Ünlü isimler Emniyet'e çağrıldı: Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin...

VEDAT BİLGİN: HER AİLENİN OTOMOBİLİ VAR

VEDAT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin değiştiğine ve refah seviyesinin yükseldiğine vurgu yapan Bakan Bilgin, "Türkiye'de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz" dedi.

Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken ekonomi yorumu! 'Milli gelir 10 bin doları geçti, her ailenin kapısında otomobili var...'Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken ekonomi yorumu! 'Milli gelir 10 bin doları geçti, her ailenin kapısında otomobili var...'

"NEFES" OPERASYONU BAŞLATILDI

soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik 8 suç grubuna operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "'Nefes' adını verdiğimiz operasyonu başlattığımızı duyurmak istiyorum" diye konuştu. Operasyon dahilinde 214 kişi için gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | İçişleri'nden 'Nefes' operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 8 suç grubu deşifre edildiSON DAKİKA | İçişleri'nden 'Nefes' operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 8 suç grubu deşifre edildi

KADİR ŞEKER'İN CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

kadir şeker

Yargıtay tarafından bozulan kararda Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı verildi. Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Şeker ifadesinde "Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Sadece yardım etmek istedim. Kadın aleyhime ifadeler vermiş" dedi.

Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı! Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldüKadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı! Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü

BENZİNDE ZAM İPTALİ

petrol

Türkiye gündeminden düşmeyen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Benzine 96 kuruş zam geleceği iddia edilmişti. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimden dolayı benzine yapılması planlanan 96 kuruşluk zam iptal edildi.

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına zam konuşuluyordu! Flaş gelişme yaşandı, benzin...Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına zam konuşuluyordu! Flaş gelişme yaşandı, benzin...

RONALDO VE MESSİ İÇİN AYNI TAKIM İDDİASI

ronaldo

Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanına katılmadı. Takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan Portekizli yıldızın yeni adresinin Barcelona olacağı öne sürüldü. Öte yandan geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan ancak kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçiren Lionel Messi'nin eski takımına geri dönmek istediği öne sürüldü.

Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den dünya futbolunu karıştıracak hamle! Ezeli rakibe gidiyor...Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den dünya futbolunu karıştıracak hamle! Ezeli rakibe gidiyor...


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