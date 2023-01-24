Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Yapılandırmada detaylar, Türkiye'nin 'İsveç-Finlandiya' kararı, EYT için tarih...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜRKİYE SÜRESİZ İPTAL ETTİ

Son günlerde skandallarıyla gündemden düşmeyen İsveç için Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal etti. NATO üyeliğiyle gündeme gelen iki ülkeyle Türkiye arasında 3'lü mutabakat imzalanmıştı.

BAKAN NEBATİ YAPILANDIRMANIN DETAYLARINI DUYURDU

Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketine ilişkin detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yapılandırma paketine ilişkin, "Vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler" diye konuştu. Yasa teklifinin hazır olduğunu, en kısa sürede Meclis'e gelerek yasalaşacağı bigisini payalaşan Nebati, "Kanun hem Yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak" dedi.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKLARININ YATIRILACAĞI TARİH

Milyonlarca memur emeklisinin beklediği tarih açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin alacağı zam farkı ve ek gösterge farkının 27 Ocak 2023 cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin maliyeti ile ilgili açıklama yaparken bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu dile getirdi. Bilgin, EYT'ye ilişkin düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya ise "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir" yanıtını verdi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi. Galatasaray'ın seribaşı takımlar arasında yer almadığı kura çekiminde dev eşleşmeler gerçekleşti. Beşiktaş'ın bir önceki turda elendiği turnuvada eşleşmelerin tamamı belli oldu.

'PLATONİK AŞIK' CİNAYETİNDE SOLİST HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da bir kişi, eğlence mekanında tanıştığı solist Nurcan İnan'ı “Gel bir konuşalım” diye yanına çağırıp, kızının gözü önünde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadının kızı annesinin başında gözyaşlarına boğulurken, olay yerinden araçla kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan İnan hayatını kaybetti. Yakalanan saldırgan İnan'a platonik aşık olduğunu belirterek "Kıskançlık yüzünden yaptım" dedi.