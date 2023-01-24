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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Yapılandırmada detaylar, Türkiye'nin 'İsveç-Finlandiya' kararı, EYT için tarih...

24.01.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Yapılandırma paketinin ayrıntıları, Türkiye'nin 'İsveç-Finlandiya' kararı, memur emeklilerinin zam farklarının yatırılacağı tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 'EYT' açıklaması, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler, Bursa'da solist Nurcan İnan cinayeti...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Yapılandırmada detaylar, Türkiye'nin 'İsveç-Finlandiya' kararı, EYT için tarih...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TÜRKİYE SÜRESİZ İPTAL ETTİ

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Son günlerde skandallarıyla gündemden düşmeyen İsveç için Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal etti. NATO üyeliğiyle gündeme gelen iki ülkeyle Türkiye arasında 3'lü mutabakat imzalanmıştı.

Türkiye talep etti! İsveç ve Finlandiya ile toplantılar iptal edildi Türkiye talep etti! İsveç ve Finlandiya ile toplantılar iptal edildi

BAKAN NEBATİ YAPILANDIRMANIN DETAYLARINI DUYURDU

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Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketine ilişkin detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yapılandırma paketine ilişkin, "Vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler" diye konuştu. Yasa teklifinin hazır olduğunu, en kısa sürede Meclis'e gelerek yasalaşacağı bigisini payalaşan Nebati, "Kanun hem Yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak" dedi.

Vergi borcuna, kredilere yapılandırma! Bakan Nebati detayları açıkladı: 48 ay taksit imkanı getiriliyor Vergi borcuna, kredilere yapılandırma! Bakan Nebati detayları açıkladı: 48 ay taksit imkanı getiriliyor

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKLARININ YATIRILACAĞI TARİH

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Milyonlarca memur emeklisinin beklediği tarih açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin alacağı zam farkı ve ek gösterge farkının 27 Ocak 2023 cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? Bakanlık beklenen tarihi duyurdu Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? Bakanlık beklenen tarihi duyurdu

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin maliyeti ile ilgili açıklama yaparken bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu dile getirdi. Bilgin, EYT'ye ilişkin düzenlemenin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya ise "EYT bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir" yanıtını verdi.

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

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Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi. Galatasaray'ın seribaşı takımlar arasında yer almadığı kura çekiminde dev eşleşmeler gerçekleşti. Beşiktaş'ın bir önceki turda elendiği turnuvada eşleşmelerin tamamı belli oldu.

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

'PLATONİK AŞIK' CİNAYETİNDE SOLİST HAYATINI KAYBETTİ

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Bursa'da bir kişi, eğlence mekanında tanıştığı solist Nurcan İnan'ı “Gel bir konuşalım” diye yanına çağırıp, kızının gözü önünde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadının kızı annesinin başında gözyaşlarına boğulurken, olay yerinden araçla kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan İnan hayatını kaybetti. Yakalanan saldırgan İnan'a platonik aşık olduğunu belirterek "Kıskançlık yüzünden yaptım" dedi.

'Platonik aşık' dehşeti! Sokak ortasında kızının gözleri önünde katletti 'Platonik aşık' dehşeti! Sokak ortasında kızının gözleri önünde katletti

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Ziraat Türkiye Kupası

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