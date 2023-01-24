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  4. Son dakika! Türkiye talep etti! İsveç ve Finlandiya ile toplantılar iptal edildi

Son dakika! Türkiye talep etti! İsveç ve Finlandiya ile toplantılar iptal edildi

24.01.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son günlerde skandallarıyla gündemden düşmeyen İsveç için Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. NATO üyeliğiyle gündeme gelen iki ülkeyle Türkiye arasında 3'lü mutabakat imzalanmıştı.

Son dakika! Türkiye talep etti! İsveç ve Finlandiya ile toplantılar iptal edildi

Son dakika: Bir süredir İsveç'te devam eden alçak saldırılara karşı Türkiye'den ses getirecek bir hamle daha geldi. Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. Finlandiya Dışişleri Bakanı son açıklamasında, "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsveç'teki skandallar zinciri ile ilgili şu ifadelere yer vermişti;

"Hiçbir birey, ne Müslümanların ne diğer din ve inanç mensuplarının kutsallarını aşağılama özgürlüğüne sahip değildir. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış hakarettir. Haçlı Seferlerinden beri Avrupa'da İslam ile Türk kavramının eş tutulduğunu biliyor, bundan da milletçe iftihar ediyoruz. Rabbimizin koruması altındaki Kuran-ı Kerim, bir Haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez.

"NATO KONUSUNDA DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"

Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayırhahlık beklemesin. Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa, ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz."

NE OLMUŞTU?

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Ondan önce de yine İsveç'te PKK terör örgütü yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini asıp protestolar düzenlemişti. İsveç hükümeti skandal olaylarla ilgili herhangi bir harekete geçilmeyeceğini belirtmişti.

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