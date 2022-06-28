Türkiye’de yaşadığı tatil burnundan geldi! Endişeli anne kimyasal yanık hakkında uyardı

42 yaşındaki Lynne Humphreys, 10 yaşındaki oğlu Caden Humphreys ve bir grup arkadaşı ile Türkiye’ye tatile geldi. Caden Humphreys koluna geçici dövme yaptırmak istedi. Koluna hint kınasıyla yapılan ejderha dövmesi zamanla değişime uğradı. Geçici kına dövmesi, Caden'in cildini tahriş etmeye başladı ve 12 gün sonra, aile eve döndüğünde yumrulu ve dokunulamayacak kadar sıcak hale geldi.

SİYAH KINAYA KARŞI ALERJİSİ VARMIŞ

İki çocuk annesi, sorunun çözüleceğini umarak kına dövmesini makyaj temizleyicisiyle sildi. Ne yazık ki, Caden'in sorunları daha yeni başlamıştı. Çocuğun siyah kınaya karşı alerjik bir reaksiyonu vardı, bu da kolunun enfekte olmasına yol açtı ve derisinin çatlayarak sarı sıvı sızdırmasına neden oldu. Gövdesine ve çenesine kadar yayılan kabarcıklar meydana geldi.

ARAŞTIRDIKTAN SONRA ŞOK YAŞADI

Lynne, "Bunları Türkiye'de, Mısır'da yapıyorlar. Eve geldikten sonra Caden'in tepkisi nedeniyle onları internette arattım. Siyah kınanın ne kadar kötü olduğunu o zamana kadar fark etmemiştim. Şu an bildiklerimi o zaman bilseydim, onun yapmasına izin verme şansım yoktu.

HER ŞEY 12 GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİ

Lynne, Caden'in dövmeyi 17 Mayıs'taki gezilerinin son gününde yaptırdığını açıkladı. Başlangıçta her şey yolundaydı ve genç, geçici dövmesiyle gurur duyuyordu. Lynne şunları söyledi: "12 gün sonra kaşınmaya ve tahriş etmeye başladı ve altında şişlikler hissedebiliyordunuz, bu yüzden makyaj temizleyici ile çıkardık. Bunun sorun olmadığını ve sadece hafif bir işaretle kurtulduğumuzu düşündük, ancak ondan sonra daha da kötüleşmeye başladı.



