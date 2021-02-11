HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye'de yaşayan Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Faris'ten "Milli Uzay Programı" açıklaması!

Türkiye'de yaşayan Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Faris'ten "Milli Uzay Programı" açıklaması!

11.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye'de yaşayan Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Faris'ten "Milli Uzay Programı" açıklaması!

Suriyeli astronot Muhammed Faris, "Milli Uzay Programı"na ilişkin, "'Ay'da ayağı olmayanın yeryüzünde ayağı yoktur.' Uzay çağında yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 10 maddenin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum." dedi.

Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci astronotu, aynı zamanda eski bir savaş pilotu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Muhammed Faris, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün tanıtılan "Milli Uzay Programı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yaşayan Faris, 22 Temmuz 1987'de uzaya çıktığını anımsatarak uzayda 13 bilimsel deney yaptığını, bunların tıbbi, fiziki ve kimyasal deneylerle dünyanın uzaydan görüntüsünü almak olduğunu söyledi.

Aslında savaş pilotu olduğunu aktaran Faris, "Araştırmalar gösterdi ki savaş pilotları, uzayın zor şartlarında daha hızlı ve daha güçlü uyum sağlıyor. Uzayda 8 gün kaldım. Moskova'da 2 yıl okuduğum için uzay dönüşünde Suriye halkına dersler vermeye başladım. 2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye geldiğim zaman Türk öğrencilere de üniversitelerde, liselerde, bilim merkezlerinde ders verdim." diye konuştu.

"TÜRK BİLİM İNSANINA VE UZMANLARIN ÇABALARINA GÜVENİYORUM''

Faris, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Milli Uzay Programı'ndan bahsettiğini duyunca çok sevindiğini ifade ederek, Türkiye Uzay Ajansını takip ettiğini, Florida'dan Türksat 5A uydusu gönderdiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün konuşmasında uzay programını anlattığını ve programın başarıyla gerçekleşmesini umduğunu dile getiren Faris, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı ve Türk yetkililerden her zaman gördüğüm, bir program yapıp onu tamamlıyorlar. Her zaman söylediğim bir sözüm vardır. 'Ay'da ayağı olmayanın yeryüzünde ayağı yoktur.' Uzay çağında yaşıyoruz. Bu nedenle programdan dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 10 maddenin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum. Türkiye'nin uzay geleceği için Türk bilim insanına ve uzmanların çabalarına güveniyorum. Bir astronot ve bir Türk vatandaşı olarak bana sunulanı elimden geldiği kadar imkanlarım dahilinde yapmaya hazırım."

Muhammed Faris, Milli Uzay Programı'nın geleceğinden çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Uzay yeryüzüne hakim. İlmi ve ekonomik geleceğini korumak isteyen güçlü bir devletin uzayda ayağı, izi olmalı. Erdoğan'ın ifade ettiği 10 hedefin tamamlanacağı bir başarıyı Allah'tan temenni ederim." dedi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz 50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz
Şaşırtan iddia: Huawei'den PS5'e rakip geliyor!Şaşırtan iddia: Huawei'den PS5'e rakip geliyor!
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Apple, akıllı telefon satışında Samsung'u geride bıraktı!

Apple, akıllı telefon satışında Samsung'u geride bıraktı!

iOS 14.5 ile Apple Haritalar'a yeni özellik geliyor!

Sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir özellik yolda!

PlayStation ve Xbox'a rakip: Huawei MateStation adını taşıyan bir oyun konsolu üretebilir!

Şaşırtan iddia: Huawei'den PS5'e rakip geliyor!

Beklenen oldu: Clubhouse'un logosu değişti!

Clubhouse'un logosu değişti! İşte yeni logo

Starlink projesi Türkiye ve diğer ülkelerde kullanılabilir

Starlink projesi Türkiye ve diğer ülkelerde kullanılabilir

Apple Car ertelendi mi?

Elektrikli otomobil başka bir bahara mı kaldı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.