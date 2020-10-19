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Türkiye’deki çocukların sosyal medya kullanım raporu belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2020 11:18 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki çocukların yüzde 49’unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullandıkları en popüler sosyal ağ yüzde 83 ile Instagram oldu.

Türkiye’deki çocukların sosyal medya kullanım raporu belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Sorumlu Dijital Ebeveynlik Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki çocukların sosyal medya kullanım raporu belli oldu. Böylelikle Türkiye’deki çocukların yüzde 49’unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullanılan en popüler sosyal ağlar yüzde 83 ile Instagram, yüzde 73 ile Facebook, yüzde 56 ile YouTube ve yüzde 29 ile de Twitter oldu.

EBEVEYNLER SOSYAL MEDYADA ARKADAŞ

Ebeveynler bu dijital dönüşüme ayak uydurmaya zorlanırken, ebeveynlerin yüzde 63’ünün sosyal medyada çocuklarıyla arkadaş olduğu saptandı. Ebeveynlerin sosyal medya kullanımı ile alakalı endişeleri de bulunurken, yüzde 43’ü çocuklarının sosyal medya hesabındaki hangi bilgilerin herkese açık olduğunu bilmiyor.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 161 bin 706 haber yansıdığı tespit edildi. Çocukların sosyal medya kullanımı ile alakalı basında çıkan haber sayısı ise 10 bin 819 olarak kaydedildi.

İHA

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