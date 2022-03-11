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Türkiye'deki tarihi zirve, Fransa'da gündem oldu! Macron'a sert eleştiri: Beceriksiz...

11.03.2022 06:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde dün, iki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'de bir araya geldi. Tüm dünya kritik görüşmeyi takip ederken, Fransa'da bir televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon, Macron'a 'beceriksiz' sözleriyle yüklenerek, "Sürekli telefonla birilerini arıyor ama onlar Türkiye'de görüşüyor" dedi.

Türkiye'deki tarihi zirve, Fransa'da gündem oldu! Macron'a sert eleştiri: Beceriksiz...

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 15'inci günde devam ederken, dün kritik bir gelişme yaşandı ve iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldi. Türkiye'nin girişimleri sonrası organize edilen Çavuşoğlu-Lavrov-Kuleba görüşmesi tüm dünyada birinci haber olurken, Fransa'da bir televizyon programında da ilginç bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, rakibi Emmanuel Macron'a Türkiye'deki zirve üzerinden yüklenerek "Beceriksiz" dedi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, diğer taraftan da tüm dünyada olduğu gibi gözler Rusya Ukrayna arasındaki savaşa çevrilmiş durumda.

Savaşı sona erdirmek için diplomatik girişimler de sürerken, Türkiye'nin çabalarıyla gün kritik bir zirve gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da kritik zirvede bir araya geldi. Büyük bir merakla takip edilen zirve ve sonrasındaki açıklamalar tüm dünyada yankılandı.

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FRANSA'DA GÜNDEM OLDU

Haliyle tarihi görüşme Fransa'da da çok konuşuldu ve cumhurbaşkanlığı seçimi yarışının da gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakiplerinden olan Jean-Luc Malenchon mevcut cumhurbaşkanına ağır sözler söyledi ve tarihi zirve üzerinden Macron'u beceriksizlikle suçladı.

"SÜREKLİ BİRİLERİNİ ARIYOR AMA..."

Luc Melenchon canlı yayında "Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor. Bir de Avrupa dönem başkanı olacak ama Rusya ve Ukraynalılar gidip Antalya'da görüşme yapıyorlar. Bu beceriksizliktir." ifadelerini kullandı.

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Fransa
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