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  4. Türkiye’den Almanya’ya geyik kafatası götüren yolcuya para cezası

Türkiye’den Almanya’ya geyik kafatası götüren yolcuya para cezası

01.06.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’den getirdiği geyik kafataslarını Almanya’ya sokmak isteyen Türk yolcuya para cezası kesildi, kafatasları ise imha edildi.

Türkiye’den Almanya’ya geyik kafatası götüren yolcuya para cezası

Türkiye’den bavulunun içinde getirdiği 3 adet geyik kafatasını Almanya’ya sokmak isteyen Türk yolcu, gümrük polisi tarafından yakalandı. 64 yaşındaki yolcu kafataslarının nereden ve nasıl geldiği konusunda yaptığı açıklamada, kendisinin avcı olduğunu ve geyikleri avladığını belirtti.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETTİĞİ GEREKÇESİYLE İMHA EDİLDİ

Pişirilmiş şekilde bavulun içinden çıkan kafataslarına el koyan gümrük polisi, kafataslarını halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha etti.

Yolcuya ise para cezası kesilirken, cezanın ne kadar olduğu hakkında bilgi paylaşılmadı. Bavuluna el konulan yolcu, avukatı aracılığı ile polislerden şikayetçi olacağını ifade etti. (İHA)

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