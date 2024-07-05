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Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'daki son kararlarına sert tepki! "Uluslararası hukukun alenen ihlali"

05.07.2024 15:42
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Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'daki adımlarına yönelik tepki geldi. Açıklamada "Bu adımlar, İsrail’in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir" dendi.

Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'daki son kararlarına sert tepki! "Uluslararası hukukun alenen ihlali"

Gazze'de İsrail katliama devam ederken alınan yeni kararlara Türkiye'den sert tepki geldi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN ALENEN İHLALİDİR"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri “yasallaştırma” ve yeni yerleşim inşasına “izin verme” adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir. Bu adımlar, İsrail’in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir. Uluslararası toplumu, İsrail’in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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