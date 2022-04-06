HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den Ukrayna açıklaması: 'Temel beklentimizdir'

Türkiye'den Ukrayna açıklaması: 'Temel beklentimizdir'

06.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça ve İrpin'deki görüntülere ilişkin, "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir" açıklaması yapıldı.

Türkiye'den Ukrayna açıklaması: 'Temel beklentimizdir'

Dışişleri Bakanlığından, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinde medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Roma döneminde mezarlık, Bizans Döneminde yerleşim yeri! Roma döneminde mezarlık, Bizans Döneminde yerleşim yeri!
Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi? Cesetler hareket mi etti?Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi? Cesetler hareket mi etti?
Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"Son dakika: İBB ile İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı açıklamalar devam ediyor: "Bakanlık İmamoğlu'nu doğrulamıştır"
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Survivor'da sürpriz ayrılık! "Hayallerime veda ettim"

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İftar saatinde aile katliamı! Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İmzalar atıldı yola çıktılar! "Tarihi günler yaşanıyor"

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! Her gün mutlaka için

Canan Karatay: Ana sütünün aynısı! Her gün mutlaka için

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

İftara Somer Şef imzalı enfes lezzet! En ince ayrıntısına kadar

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Milyonlarca dolar değerinde! Defterler ortaya çıktı

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.