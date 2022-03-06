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Türkiye'den Ukrayna diplomasisi! Peş peşe kritik görüşmeler

06.03.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonla görüştü.

Türkiye'den Ukrayna diplomasisi! Peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu (RF) Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’yla ise, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alınmıştır” denildi.

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Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu

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